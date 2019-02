O czym opowie serialowy "Władca Pierścieni"?

Chociaż na serialową produkcję osadzoną w świecie tolkienowskiegojeszcze sobie poczekamy, już teraz fani starają się dociec, kiedy i gdzie będzie rozgrywać się jej akcja. Wczoraj pojawił się nowy trop.Konto Twitterowe serialu produkowanego przez Amazon powstało w listopadzie, lecz dopiero w środę doczekaliśmy się pierwszego wpisu i zarazem cytatu z autora cyklu: "Pisanie zacząłem od mapy". Wczoraj z kolei pojawiło się zdjęcie rzeczonej mapy z podpisem: "Trzy pierścienie dla Elfów pod otwartym niebem". To aluzja do Drugiego Wieku w historii Śródziemia i zarzewia konfliktu pomiędzy elfami a Sauronem, który wykuł własny pierścień władzy. I podobno właśnie te wydarzenia mają być osią serialu.Czy tak będzie? O tym nie przekonamy się prędko. Od nabycia praw minęło już dwa lata, z kolei szefowa Amazon Studios Jennifer Salke powiedziała, że twórcy celują w premierę na 2021 rok. Wytrzymacie?Kultowa trylogia fantasy została do tej pory przeniesiona na ekran dwa razy: najpierw w 1978 roku jakoa potem w latach 2001-2003 jakoO ile o pierwszym dziele pamiętają dziś głównie najbardziej zagorzali wielbiciele Tolkiena , o tyle drugie okazało się gigantycznym sukcesem kasowym (blisko 3 mld dolarów wpływów z kin) oraz artystycznym (17 Oscarów, w tym dla najlepszego filmu).