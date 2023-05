"Władca Pierścieni" powraca jako gra MMO od Amazon Games

Amazon Games, w partnerstwie z Embracer Group i jej spółką zależną Middle-earth Enterprises, częścią grupy operacyjnej Freemode, zapowiedziało nową grę MMO osadzoną w uniwersum "Władcy Pierścieni" autorstwa J.R.R. Tolkiena . Gra MMO, będąca we wczesnej fazie produkcji, zaoferuje graczom otwarty świat Śródziemia, znany z trylogii " Władca Pierścieni " i " Hobbit ".Amazon Games Orange County, twórcy popularnej gry MMO " New World ", przewodzą pracami nad tym nowym tytułem. Gra zostanie wydana na PC i konsole przez Amazon Games na całym świecie. Szczegóły, w tym data premiery, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.W związku z tym Amazon Games ogłosiło również, że pracuje nad wieloma innymi grami, w tym nad kolejnym tytułem " Tomb Raider ", tworzonym we współpracy z Crystal Dynamics, oraz nad zewnętrznymi projektami wydawniczymi z Bandai Namco Online i NCSOFT.