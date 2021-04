O czym opowie serialowy prequel "Johna Wicka"?

O tym, że powstaje serialowy prequel kinowej serii " John Wick ", wiadomo już od dłuższego czasu. Teraz nareszcie dowiedzieliśmy, o czym " The Continental " opowie. I chociaż Ian McShane grający w " Johnie Wicku " właściciela hotelu od razu wykluczył swoje pojawienie się w serialu, potwierdzono, że to właśnie jego postać znajdzie się w centrum historii.Szef telewizji Lionsgate Kevin Beggs zdradził, że " The Continental " będzie się rozgrywał 40 lat przed wydarzeniami z " Johna Wicka " i pokaże losy młodego Winstona, a także zgłębi historię słynnego hotelu The Continental, w którym rozgrywa się akcja filmów Chada Stahelskiego Beggs zapowiedział też, że wydarzenia będą się rozgrywały w latach 70., w związku z czym ulice miasta mają przypominać te z " Jokera W planach są trzy 90-minutowe odcinki.Aktualnie trwają poszukiwania odtwórcy roli Winstona.