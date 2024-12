"The Continental" – prequel "Johna Wicka" z Melem Gibsonem. Będzie więcej odcinków?

To koniec "The Continental". Drugiego sezonu będzie

"The Continental" – o czym opowiadał serial? Zobaczcie zwiastun

Sądząc po liczbie przygotowywanych sequeli, prequeli i spin-offów, " John Wick " należy aktualnie do jednej z najchętniej monetyzowanych serii w Hollywood. Siłą rzeczy, nie każdy z tych projektów okazuje się udany. A jak było Waszym zdaniem z serialem " The Continental " przedstawiającym wczesne dzieje właściciela tytułowego hotelu dla zabójców z uniwersum Johna Wicka? Platforma Peacock podała, że drugiego sezonu nie będzie.Producent serii Basil Iwanyk poinformował:Iwanyk ma na myśli ogłoszoną w sierpniu tego roku serię kontynuującą losy Johna Wicka. Projekt nosi tytuł, a jego producentem wykonawczym jest sam Keanu Reeves Chad Stahelski natomiast stanie za kamerą pierwszego odcinka.Fabuła "Under the High Table" ma się rozpocząć bezpośrednio po zdarzeniach z " Johna Wicka 4 ". W przygotowaniu jest także 5. kinowa część "Johna Wicka". Continental " to trzyczęściowa prezentacja brutalnych korzeni legendarnego hotelu dla zabójców z uniwersum Johna Wicka. Nowy Jork, lata 70. XX wieku. Winston Scott werbuje ekipę, by rzucić wyzwanie potężnej grupie, której interesy naruszył napad jego brata na "Continental". W tym krwawym dramacie akcji zderzają się rodzinne uczucia, fatum i żądza zemsty. Jedną z głównych ról zagrał tu Mel Gibson