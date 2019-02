OFICJALNIE: Ben Affleck pożegnał się z rolą "Batmana"

Ci, którzy od dwóch lat mówili, że Ben Affleck nie wróci już do roli Batmana, mieli rację. Aktor był gościem programu Jimmy'ego Kimmela , w którym ostatecznie ogłosił, że pożegnał się z tą postacią. Affleck jako Batman spodobał się fanom w widowisku. Po tym filmie wydawało się, że zostanie Mrocznym Rycerzem na dłużej. Był jednym z filarów. Warner Bros. zleciło też realizację, który Affleck miał wyreżyserować.Niestetynie była przebojem na miarę oczekiwań studia. Affleck zaś wycofał się z reżyserii. Przez długi czas wydawało się, że pozostanie tytułowym bohaterem widowiska Matta Reevesa . Ten jednak zdecydował się pójść w innym kierunku. Mimo to wielu fanów sądziło, że Affleck może wrócić jako Batman w innych produkcjach Warner Bros. Teraz wydaje się to być nierealne, choć w Hollywood nigdy nie należy wierzyć tym, którzy mówią "nigdy".Wypowiedź Bena Afflecka w programie Kimmela znajdziecie poniżej: