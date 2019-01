OFICJALNIE: Philippa Georgiou dostaje własny serial "Star Trek"

CBS All Access oficjalnie potwierdziło pojawiające się od listopada doniesienia o spin-offie. Projekt nie ma na razie tytułu.Główną bohaterką serialu będzie znana ze "Discovery" Philippa Georgiou grana przez Michelle Yeoh . Spin-off skupi się na działaniach oficjalnie nieistniejącej organizacji Sekcja 31. Jest to jednostka, której zadaniem jest neutralizowanie zewnętrznych zagrożeń dla Federacji. Nie obowiązują jej ograniczenia etyczne narzucone oficjalnym instytucjom.CBAS All Access ma ambitne plany dotyczące uniwersum "Star Trek". Oboki jego spin-offu o przygodach Georgiou w przygotowaniu są też seriale: o Jean-Lucu Picardzie, młodzieżowyoraz animowany