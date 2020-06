OSCARY: Akademia wdraża nowe równościowe zasady

Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej ogłosiła, jak będzie wyglądała kolejna faza walki o równość i inkluzywność w jej szeregach.Po pierwsze powróci stała liczba dziesięciu filmów w kategorii Najlepszy Film. Obecnie obowiązuje możliwość nominacji dla minimum pięciu, maksimum dziesięciu filmów. Zmiana ta nie zostanie jednak wprowadzona podczas najbliższego, 93. rozdania (za rok 2020). Dotyczy ona dopiero kolejnej, 94. gali (kiedy wręczone zostaną Oscary za rok 2021). Ta zmiana ma "poszerzyć pole gry".W świetle wstrząsających obecnie Ameryką protestów po śmierci George'a Floyda Akademia zamierza też stworzyć (we współpracy z Gildią Producentów) specjalną grupę zadaniową, która będzie walczyła o większą inkluzywność - zarówno w swoich szeregach, jak i w całym przemyśle filmowym. Wyznaczy ona i wdroży nowe standardy kwalifikacji do walki o Oscary. Nie obejmą one jednak jeszcze najbliższego, 93. rozdania nagród.Wśród nowych inicjatyw jest też limit kadencji przewodniczących poszczególnych Gildii, seria paneli poruszających temat rasy i etnicznego pochodzenia oraz warsztaty walki z uprzedzeniami, które mają być obowiązkowe dla urzędników Akademii. Wszyscy członkowie będą jednak mogli wziąć w nich udział.Gala 93. Oscarów ma oficjalnie odbyć się 28 lutego 2021. Krążą jednak pogłoski, że Akademia rozważa przesunięcie wydarzenia na późniejszy termin ze względu na pandemię. Na razie nie ma jednak oficjalnej informacji na ten temat.