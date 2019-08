OSCARY 2020: "Kraina miodu" kandydatem Macedonii

Już 23 kraje zgłosiły tytuły do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnim czasie uczyniły to: Macedonia Północna, Brazylia, Maroko i Szwecja.Macedonia Północna jest kolejnym krajem, który stawia na film wyróżniony na festiwalu Sundance . Do rywalizacji została bowiem zgłoszona, która zdobyła Główną Nagrodę Jury w międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych. Macedonia Północna zdobyła do tej pory jedną nominację, 15 lat temu, gdy zgłosiła się do Oscarów po raz pierwszy.Brazylia również wybrała film, który odniósł już międzynarodowy sukces. Kandydatem zostało, zwycięzca tegorocznej sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes . Cztery filmy z Brazylii zdobył do tej pory nominacje do Oscarów. Żaden z nich statuetki nie wywalczył.Także z tegorocznego Un Certain Regard festiwalu w Cannes pochodzi reprezentant Maroka. Tow reżyserii Maryam Touzani . Jest to piętnasty film zgłoszony do Oscarów w tej kategorii. Do tej pory żadnemu z nich nie udało się otrzymać nominacji. Najbliższy tego był dramat, który znalazł się na skróconej liście kandydatów do nominacji.Na canneński film postawili również Szwedzi, ale wybrali obraz prezentowany w sekcji Quinzaine des Réalisateurs. Jest to koprodukcja z Gruzją wyreżyserowana przez Levana Akina . Szwecja ma już trzy Oscary dla najlepszych filmów nieanglojęzycznych i dalszych 13 nominacji.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Belgia:Brazylia:Dominikana:Ekwador:Estonia:Gruzja:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Macedonia Północna:Maroko:Niemcy:Palestyna:Panama:Rumunia:Szwajcaria:Szwecja:Tunezja:Turcja:Ukraina: