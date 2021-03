OSCARY 2021: Zoom i styl "casual" zakazane podczas gali

Macie swoich faworytów? Weźcie udział w ankiecie oscarowej i głosujcie na filmy, które Waszym zdaniem powinny dostać Oscary. Pod koniec kwietnia sprawdzimy, czy Wasz gust pokrywa się z werdyktem członków Akademii. Ankietę znajdziecie TUTAJ.

Producenci tegorocznej gali oscarowej - Steven Soderbergh Jesse Collins - wystosowali list do wszystkich nominowanych, w którym dają wgląd w to, jak ma wyglądać nadchodząca ceremonia. Przy okazji wyliczają zasady, których będą musieli trzymać się uczestnicy wydarzenia.Po pierwsze 93. gala nagród Akademii nie odbędzie się przy wykorzystaniu Zooma - w przeciwieństwie do większości podobnych wydarzeń w erze koronawirusa. Proste: albo pojawiasz się we własnej osobie, albo Akademia odbierze statuetkę w twoim imieniu., czytamy w liście.Tematem przewodnim wieczoru ma być hasło "Stories Matter" i organizatorzy proszą nominowanych, by zgodzili się na wywiady, w których opowiedzą osobiste historie o tym, co doprowadziło ich do tego momentu w życiu. Nie dotyczy to tylko gwiazd, ale wszystkich nominowanych.Jeśli chodzi o dress code, producenci ewidentnie chcą uniknąć efektu Jasona Sudeikisa na Złotych Globach., zastrzegają autorzy listu.Jak będzie wyglądała gala pod kątem reżimu sanitarnego?Producenci oferują też szereg rad na temat mów dziękczynnych: zachęcają do osobistego tonu i proszą o nieczytanie list z kartki.W wydarzeniu udział będą mogli wziąć tylko i wyłącznie nominowani wraz z osobami towarzyszącymi oraz prezenterzy. Gala odbędzie się 25 kwietnia.