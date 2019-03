McCarthy i Spencer superbohaterkami?

Getty Images © Dan MacMedan







Netflix coraz odważniej wkracza do superbohaterskiej gry. Jak donoszą źródła serwisu Deadline, w przygotowaniu jest już film o niewiele mówiącym tytuleSzczegóły produkcji są na razie trzymane w tajemnicy - poza krótką zajawką, że będzie to opowieść o dwóch(kina? telewizji? muzyki?), które nagle zostają obdarzone supermocami. Główne role mają zagrać Octavia Spencer ) oraz Melissa McCarthy ), lecz ta informacja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.Za kamerą produkcji stanie Ben Falcone ). Jest on również autorem scenariusza i jednym ze współproducentów.