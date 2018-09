Offline 2018: Dziś koniec zapisów!

Offline to zlot użytkowników Filmwebu, na który w tym roku. Na uczestników czekają projekcje trzech filmów. Są to:Wszystkie tegoroczne seanse będą miały miejsce w warszawskiej Kinotece. Pierwszy seans odbędzie się w piątek wieczorem, 28 września, dwa kolejne - w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Po filmach, również w sobotę 29 września, zapraszamy na zimne piwo i zabawę do białego rana.Tradycyjnie w trakcie imprezy poznacie laureatów konkursu, a także ogłosimy wybranych przez Was zwycięzców. Aby zagłosować na swoich faworytów, wystarczy kliknąć TUTAJ