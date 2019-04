Oficjalnie: "Fantastyczne zwierzęta 3" z rocznym opóźnieniem

Potwierdziły się styczniowe doniesienia portalu Deadline o tym, że trzecia częśćnie trafi w listopadzie 2020 roku do kin. Warner Bros. właśnie podało nową datę premiery. Widowisko pojawi się dopiero w listopadzie 2021 roku, czyli zaliczy roczne opóźnienie.Zdjęcia do filmu miały się pierwotnie rozpocząć w lipcu. Jednak po słabszych wynikach części drugiej uznano, że twórcy powinni mieć więcej czasu na lepsze przygotowanie kontynuacji. Tak też czytamy w komunikacie towarzyszącym ogłoszeniu nowej daty premiery podpisanym przez szefa Warner Bros. Pictures Group Toby'ego Emmericha:Dzięki rocznemu opóźnieniu szefowie WB zapewne liczą też na to, że uspokoi się sytuacja wokół Johnny'ego Deppa . Przypomnijmy, że aktor wplątał się w nową batalię sądową ze swoją byłą żoną Amber Heard . Żąda od niej fortuny za publiczne szkalowanie go, na co ta odpowiada nowymi opowieściami o jego brutalnym jej traktowaniu, kiedy jeszcze byli w związku. Depp gra wGellerta Grindelwalda.