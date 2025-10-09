Newsy Seriale Więcej Dextera! Michael C Hall potwierdza
Więcej Dextera! Michael C Hall potwierdza

The Hollywood Reporter / autor: /
Więcej Dextera! Michael C Hall potwierdza
Potwierdziły się informacje z sierpnia. Paramount+ nie ma dość przygód Dextera Morgana. Informację potwierdził sam Michael C. Hall.

Zmartwychwstanie Dextera potrwa dłużej



Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Paramount zrealizował dwa seriale o Dexterze Morganie: prequel "Dexter: Grzech pierworodny" oraz sequel "Dexter: Zmartwychwstanie". Ten pierwszy został w sierpniu skasowany po jednym sezonie.

Inny los czeka "Zmartwychwstanie". Paramount oficjalnie potwierdził zlecenie na realizację drugiego sezonu. Właśnie trwa kompletowanie zespołu scenarzystów.


"Dexter: Zmartwychwstanie" jest bezpośrednią kontynuacją serialu "Dexter: Nowa krew". 

Tytułowy bohater (Michael C. Hall) został postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem.

Oczywiście na razie jest za wcześnie, by mówić o fabule drugiego sezonu. O kontynuacji wypowiedział się jednak sam Hall. Sprawdźcie co powiedział.

Michael C. Hall ogłasza kontynuację serialu "Dexter: Zmartwychwstanie"



