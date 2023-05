Ogłaszamy plakat tegorocznej, 31. edycji EnergaCAMERIMAGE

Twórca plakatu zamyka w ten sposób żabią metaforę powrotu Festiwalu do Torunia, zawartą w jego poprzednich, niezwykle efektownych i ciepło przyjętych, kreacjach dla edycji z 2019 i 2022 roku. Tegorocznym plakatem Jabłoński rozpoczyna symboliczną opowieść o miejscu kina w panteonie sztuk.W jego najnowszym dziele, obserwowani na pierwszym planie plakatu artyści, spotykają się na wspólnym plenerze, by przy użyciu różnych narzędzi i technik oddać nastrój obserwowanego krajobrazu. Niezależnie od końcowego efektu ich pracy, dzieło malarskie prezentuje odbiorcom ulotną chwilę, natomiast kamera filmowa poszerza jego ramy. Jej ruch i ciągła rejestracja toczącego się życia pozwala nam dostrzec zmiany zachodzące w filmowym kadrze i różnie je interpretować.Gdy 30 lat temu Marek Żydowicz, twórca Festiwalu EnergaCAMERIMAGE , wyszedł po raz pierwszy z propozycją organizacji wydarzenia celebrującego wizualną stronę filmu i odpowiedzialnych za nią twórców, wielu przedstawicieli branży nie dowierzało w powodzenie tego przedsięwzięcia. Postulowano, że obraz filmowy nie może być poddawany tym samym kryteriom oceny, jak chociażby malarskie dzieło sztuki, de facto odmawiając mu artystycznego wyrazu.Rozpoczynająca się właśnie czwarta dekada historii EnergaCAMERIMAGE pokazuje, jak bardzo to sceptyczne podejście minęło się z prawdą. Corocznie prezentowane na Festiwalu produkcje odznaczają się wysokimi walorami wizualnymi, coraz częściej dostrzeganymi i docenianymi na całym świecie właśnie z tego względu. Daje to jasny sygnał zarówno ze strony środowiska filmowego, jak i fanów kina po prostu, że obraz filmowy może być z powodzeniem poddany takim samym kryteriom oceny, jak dzieła malarskie, konkurując z nimi kompozycją oraz siłą oddziaływania. Nie moglibyśmy zatem wyobrazić sobie lepszej oprawy graficznej, która towarzyszyć będzie tegorocznej edycji. 31. EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 11-18 listopada 2023 roku w Toruniu, na Kujawach i Pomorzu. Za jego pozytywną energię będzie po raz kolejny odpowiadać Energa Grupa ORLEN, tytularny oraz strategiczny sponsor wydarzenia.***Piotr Jabłoński [nicponim] - absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki w Białymstoku. Pracował dla takich marek, jak: Blizzard, Cilvarings/Wu-Tang Clan, Bungie, Arkane Studios, ArenaNet, Aaron Sims Creative, Wizards of the Coast, DC Comics, Axis Animation, TBWA/Paris, Games Workshop, PlatigeImage, NetEase Games, Aggressive Tv, Centipede Press, Applibot, Evermotion i wiele innych. Jest reprezentowany przez Richard Solomon Artists Representative LLC. Tegoroczna edycja EnergaCAMERIMAGE jest czwartą współpracą Piotra Jabłońskiego z organizatorami festiwalu. Był twórcą oprawy graficznej promującej to wydarzenie w 2017, 2019 oraz 2022 roku.