Oglądasz seriale i słuchasz muzyki w abonamentach?

W 2006 r. dwójka Szwedów zmieniła na zawsze świat rozrywki. To właśnie w tym roku została uruchomiona usługa, która zrewolucjonizowała dostęp do cyfrowych wydawnictw muzycznych. W niedługim czasieznalazł wielu naśladowców nie tylko na rynku muzycznym.zainspirowany sukcesem startupu w podobny sposób zrewolucjonizował model, w jaki konsumujemy filmy i seriale. Ale przecież muzyka i seriale to nie jedyna forma domowej rozrywki.W czerwcu 2017 r.uruchomił usługę abonamentową dedykowaną posiadaczom konsol. Nie obejmuje ona jednak ani filmów, ani seriali, ani też muzyki. Twórcy jednej z najpopularniejszych na rynku platform dla graczy zaproponowali swoim klientom nielimitowany dostęp do gier wideo w ramach abonamentu., bo tak nazywa się wspomniana usługa, zapewnia swoim abonentom dostęp do ponad 100 pełnych gier – w ramachnie otrzymujemy wersji demonstracyjncyh, czy gier w jakikolwiek sposób ograniczonych. Dopóki usługa jest aktywna, dopóty możemy instalować tyle gier z oferty, na ile tylko pamięć konsoli pozwala. Ale to nie koniec korzyści.Idąc śladem serwisów oferujących filmy i seriale w abonamencie,również zdecydował się na oferowanie wszystkich wydawanych przez własne studia gier w dniu premiery. Należy do nich miedzy innymi– gra, której recenzenci zgodnie wystawili ocenę jako jednej z najlepszych gier wyścigowych ostatnich lat. Przyszłe gry z kultowych seriiczyrównież będą dostępne na premierę dla abonentów usługi bez dodatkowych opłat. A katalog tytułów cały czas jest rozszerzany o nowe pozycje.Partnerzytakże reagują na popularność tej formy dystrybucji z coraz większym entuzjazmem. Już teraz w ofercieznajdują się świeże odsłony gier z tak znanych serii, jakczy. Coraz więcej twórców decyduje się również na umieszczanie swoich tytułów na premierę w ramach usługi.Co prawdapowstał przede wszystkim z myślą o posiadaczach konsoli do gier, ale mogą z niej skorzystać również gracze korzystający z systemu. Jest to możliwe za sprawą programu, dzieki któremu gry można uruchamiać zarówno na konsolach, jak i na, bez konieczności kupowania osobnych licencji. Przydatne w chwilach, gdy nasi domownicy korzystają z telewizora, a my mamy ochotę w coś zagrać.Rodzina konsoldzięki usłudzestała się wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla graczy. Warto pamiętać, żeto konsola oferująca niezrównany stosunek możliwości technicznych do ceny, będąc przy okazji znakomitym urządzeniem do konsumpcji multimediów – jest zgodna z większością popularnych usług muzycznych i VoD, oferując przy tym obsługę najnowszych standardów obrazu i dźwięku, w tym Dolby Atmos, Dolby Vision czy Blu-ray UHD. Z koleito najwydajniejsza konsola na rynku, która bez problemu radzi sobie z grami w rozdzielczości 4K. W praktyce oznacza to, że możemy kupić świetny sprzęt do gier i multimediów za mniej niż 1000 zł i płacąc 40 zł miesięcznie otrzymujemy kompletny zestaw, do którego w zasadzie nie musimy już nic dopłacać, by móc cieszyć się dziesiątkami doskonałych gier od czołowych twórców. Nie ma drugiej takiej oferty na rynku.