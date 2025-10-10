Co dalej z "Peacemakerem"? James Gunn o trzecim sezonie

Dziś na HBO Max trafił finałowy odcinek drugiego sezonu "Peacemakera". Czy możemy spodziewać się trzeciego? James Gunn opowiedział o planach na przyszłość.
Co z przyszłością "Peacemakera"?
Mamy złą wiadomość dla fanów "Peacemakera
". Drugi sezon, który właśnie dobiegł końca, najwyraźniej będzie ostatnim. W rozmowie z Deadline James Gunn
powiedział, że wprawdzie nigdy nie mówi nigdy, ale póki co nie planuje kontynuacji. Zamierza skoncentrować się na innych projektach DCU – przede wszystkim reżyserowanej przez Craiga Gillespiego
"Supergirl: Woman of Tomorrow
", w której lepiej poznamy Karę Zor-El
, kuzynkę Człowieka ze Stali
, i "Man of Tomorrow
", czyli kontynuacji "Supermana
". Nie zdradził jednak, czy w którymś z nich zobaczymy Johna Cenę
lub odtwórców innych ról z serialu.
UWAGA!!!
Dalszy ciąg tekstu zawiera spojlery z 2. sezonu "Peacemakera"
Getty Images © Dimitrios Kambouris
David Denman na uroczystej premierze drugiego sezonu "Peacemakera"
Wiadomo za to, że Gunn
ma plany wobec Keitha – granego przez Davida Denmana
brata Peacemakera
, który w alternatywnym wymiarze żył i miał się dobrze (przynajmniej póki nie odkrył, że jego brat został zabity przez przybysza z innego wymiaru, który następnie próbował się pod niego podszywać). Pierwotnie bohater ten miał zginąć, ale został oszczędzony – co sugeruje, że może szukać zemsty na Peacemakerze
. Twórca "Strażników Galaktyki
" stwierdził, że tak właśnie narodził się jeden z największych czarnych charakterów DCU. Mam pewne plany dotyczące Keitha, ale nie wiem jeszcze do końca, jak to wszystko się ułoży, więc muszę się upewnić, że to się uda. Trudno mi to połączyć z tymi międzywymiarowymi skokami w taki sposób, jakbym sobie tego życzył. Mam już to, co chciałem, żeby się z nim stało, ale nie jestem pewien, jak to się rozwinie
– powiedział Gunn
.
