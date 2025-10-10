Nowi "X-Men" z datą premiery. Kiedy zobaczymy widowisko Marvela?

Wygląda na to, że przygotowania do widowiska "X-Men" wychodzą na ostatnią prostą. Jeff Sneider w najnowszym odcinku podcastu "The Hot Mic" ujawnił datę premiery widowiska.
"X-Men" nadchodzą. Kiedy premiera?
Przygotowania do nowych "X-Men"
trwają w Marvel Studios już od dłuższego czasu. Jednak na razie nie wiemy praktycznie nic na temat widowiska.
Teraz powinno się to zacząć zmieniać. Bo, widowisko ma trafić do kin w 2028 roku. Sneider twierdzi, że amerykańska data premiery została wyznaczona na 5 maja 2028 roku
.
Za widowisko odpowiada Jake Schreier
. Reżyser ma już doświadczenie w pracy z Marvelem
, bo przygotował tegoroczny film "Thunderbolts*
". Za scenariusz odpowiada z kolei Michael Lesslie
, który ma na swoim koncie teksty do takich produkcji jak "Assassin's Creed
", "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży
" i "Iluzja 3
".
Data 5 maja 2028 roku była już dawno zarezerwowana przez Marvela Studios. Oficjalnie jednak nie jest do niej przypisany żaden film. "X-Men"
trafi do kin pół roku po premierze "Avengers: Secret Wars
". Fani już spekulują, ilu bohaterów "X-Men" w nim zadebiutuje.
Zwiastun filmu "Thunderbolts*"