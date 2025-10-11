"Niezwyciężony": pierwszy zwiastun + data premiery 4. sezonu

Podczas New York Comic Con platforma Prime Video zaprezentowała teaserowy zwiastun 4. sezonu serialu animowanego "Niezwyciężony". Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nowe odcinki zadebiutują w serwisie w marcu 2026 roku, zaś przeciwnikiem głównego bohatera będzie tym razem Viltrumita Thragg, któremu głos podłoży Lee Pace.
"Niezwyciężony": zapowiedź 4. sezonu
"Niezwyciężony": o serialu
Serial inspirowany jest cyklem komiksowym pod tym samym tytułem. Odpowiada za niego autor oryginału Robert Kirkman. Jest to historia Marka Graysona, który jest synem najpotężniejszego superbohatera na Ziemi, który później okazał się jednym z jego największych zagrożeń. Mark staje przed trudną drogą do akceptacji swojego dziedzictwa i zdecydowania, w jaki sposób chce wykorzystywać swoje moce.
Trzeci sezon "Niezwyciężonego
" zakończył się serią dramatycznych zwrotów akcji. Po wyniszczającej Wojnie Niezwyciężonych, w której międzywymiarowy złoczyńca Angstrom Levy (Sterling K. Brown
) sprowadził na Ziemię armię alternatywnych wersji Marka, świat ledwo podnosi się z ruin. Choć bohater ostatecznie pokonał najeźdźców, wielu bohaterów zostało ciężko rannych, a Rex Splode zginął. Wkrótce pojawia się nowe zagrożenie - szalony Viltrumita Conquest (Jeffrey Dean Morgan
). Brutalny pojedynek niemalże kończy się porażką Niezwyciężonego. Ostatecznie jego ukochana Atom Eve (Gillian Jacobs
) dosłownie odradza się z popiołów i powstrzymuje Conquesta. Po zwycięstwie Mark podejmuje kontrowersyjną decyzję - zamierza bezwzględnie eliminować swoich przeciwników, nawet jeśli oznacza to przekroczenie granic bohaterstwa. Bohater nie zdaje sobie sprawy, że Cecil Stedman (Walton Goggins
) potajemnie przetrzymuje Conquesta, żądny krwi Battle Beast wciąż żyje, a demoniczny detektyw Damien Darkblood przyzywa potwora z piekła rodem, który może być najgroźniejszym przeciwnikiem Niezwyciężonego