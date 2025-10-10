Sigourney Weaver wróci jako Ripley? Jest już 50 stron scenariusza

Sigourney Weaver zawitała na nowojorski Comic Con, żeby wziąć udział w panelu poświęconym serii "Obcy". Podczas wydarzenia gwiazda cyklu przyznała, że jest szansa na jej powrót do roli Ellen Ripley. Istnieje nawet niekompletny scenariusz o dalszych przygodach bohaterki, który napisał Walter Hill, związany z serią jako producent od czasów "Obcego – 8.pasażera Nostromo".
Walter Hill napisał 50 stron scenariusza o Ellen Ripley
Getty Images © Jason Mendez
Walter Hill to mój bardzo dobry przyjaciel. Napisał 50 stron o tym, gdzie byłaby teraz Ripley, i są zupełnie wyjątkowe. Nie wiem, czy coś się w tej sprawie wydarzy, ale miałam spotkanie ze studiem Fox czy z Disneyem czy kto teraz się tym zajmuje
, zdradziła Sigourney Weaver
podczas panelu w Nowym Jorku. Powiedziałam, że osobiście nie czuję potrzeby powrotu. Zawsze powtarzam, żeby dać jej spokój, dać jej odpocząć. Ale to, co napisał Walter, wydaje mi się bardzo prawdziwe. To opowieść o społeczeństwie, które niewoli kogoś, kto próbował pomóc ludzkości. Dla nich stanowi ona problem, więc ją zamykają
, opowiedziała aktorka. Tak czy inaczej, uważam, że to bardzo dobre 50 stron i myślę o tym, żeby popracować z Walterem nad tym, jak wyglądałaby reszta tej historii
, podsumowała Weaver
, która ostatni raz wcieliła się w Ripley
w "Obcym: Przebudzeniu
" z 1997 roku.
Wspominając na scenie swoją historię z serią "Obcy
", Weaver
powiedziała też, co myśli o jej najnowszych odsłonach. Gwiazda zaznaczyła, że "uwielbia" serial "Obcy: Ziemia
", a "Obcy: Romulus
" "też jej się podobał".
Podsumowujemy serial "Obcy: Ziemia"
O czym opowiada serial "Obcy: Ziemia"?
Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi "Obcy: Ziemia". Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.