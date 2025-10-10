Newsy Filmy Sigourney Weaver wróci jako Ripley? Jest już 50 stron scenariusza
Filmy

Sigourney Weaver wróci jako Ripley? Jest już 50 stron scenariusza

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sigourney+Weaver+wr%C3%B3ci+jako+Ripley+Jest+ju%C5%BC+50+stron+scenariusza-163337
Sigourney Weaver wróci jako Ripley? Jest już 50 stron scenariusza
źródło: Materiały prasowe
Sigourney Weaver zawitała na nowojorski Comic Con, żeby wziąć udział w panelu poświęconym serii "Obcy". Podczas wydarzenia gwiazda cyklu przyznała, że jest szansa na jej powrót do roli Ellen Ripley. Istnieje nawet niekompletny scenariusz o dalszych przygodach bohaterki, który napisał Walter Hill, związany z serią jako producent od czasów "Obcego – 8.pasażera Nostromo".
   

Walter Hill napisał 50 stron scenariusza o Ellen Ripley



GettyImages-2240292911.jpg Getty Images © Jason Mendez


Walter Hill to mój bardzo dobry przyjaciel. Napisał 50 stron o tym, gdzie byłaby teraz Ripley, i są zupełnie wyjątkowe. Nie wiem, czy coś się w tej sprawie wydarzy, ale miałam spotkanie ze studiem Fox czy z Disneyem czy kto teraz się tym zajmuje, zdradziła Sigourney Weaver podczas panelu w Nowym Jorku.
   
Powiedziałam, że osobiście nie czuję potrzeby powrotu. Zawsze powtarzam, żeby dać jej spokój, dać jej odpocząć. Ale to, co napisał Walter, wydaje mi się bardzo prawdziwe. To opowieść o społeczeństwie, które niewoli kogoś, kto próbował pomóc ludzkości. Dla nich stanowi ona problem, więc ją zamykają, opowiedziała aktorka.
  
Tak czy inaczej, uważam, że to bardzo dobre 50 stron i myślę o tym, żeby popracować z Walterem nad tym, jak wyglądałaby reszta tej historii, podsumowała Weaver, która ostatni raz wcieliła się w Ripley w "Obcym: Przebudzeniu" z 1997 roku.
   
Wspominając na scenie swoją historię z serią "Obcy", Weaver powiedziała też, co myśli o jej najnowszych odsłonach. Gwiazda zaznaczyła, że "uwielbia" serial "Obcy: Ziemia", a "Obcy: Romulus" "też jej się podobał".

Podsumowujemy serial "Obcy: Ziemia"




O czym opowiada serial "Obcy: Ziemia"?



Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi "Obcy: Ziemia". Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.

