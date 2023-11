Oryginalni Avengers wrócą? Marvel rozważa taką opcję. Robert Downey Jr i Scarlett Johansson znów zagrają Iron Mana i Czarną Wdowę?

Iron Man, Czarna Wdowa i reszta Avengers ocalą Marvela?

"Marvels" - zwiastun

"Marvels" - najbliższa premiera Marvel Studios

Jak donosi magazyn "Variety", powołując się na swoje źródła, Marvel rozważa dramatyczny ruch, który ma odwrócić zniżkową tendencję studia., których postacie - odpowiednio: Iron Man Czarna Wdowa - zginęły w " Końcu gry ". Pamiętajmy jednak, że mamy do czynienia z widowiskami opartymi na superbohaterskich komiksach, gdzie śmierć jest zazwyczaj jedynie tymczasowa. Istnieje szereg sposobów na przywrócenie Tony'ego Starka Natashy Romanoff do życia. Jeden z nich Marvel eksploruje zresztą w szeregu ostatnich filmów i seriali - to multiwersum.Powrót największych gwiazd Marvela bez dwóch zdań miałby swoją cenę. Przykładowo: gaża Downeya Juniora za " Iron Mana 3 " wyniosła podobno 25 milionów dolarów, około jednej ósmej budżetu całej produkcji. A to tylko jeden aktor - pamiętajmy, że oryginalny skład Avengers liczył sobie szóstkę bohaterów., której gwiazdami są Brie Larson Samuel L. Jackson . Za kamerą stanęła Nia DaCosta Choć Carol Danvers, znana jako Kapitan Marvel , wyzwoliła się spod despotycznej kontroli Kree i zemściła na Najwyższej Inteligencji, wciąż nie ma chwili odpoczynku we wszechświecie rozdartym licznymi konfliktami. W czasie kolejnej misji dochodzi do komplikacji - dziwacznym zbiegiem okoliczności bohaterka przekracza kosmiczny portal powiązany z rasą Kree. W efekcie moce Carol zostają splecione z nadludzkimi zdolnościami jej największej fanki, Kamali Khan (znanej jako Miss Marvel), oraz dawno niewidzianej przyszywanej siostrzenicy, astronautki Moniki Rambeau, obecnie służącej na S.Z.A.B.L.I. Cała trójka musi połączyć siły, by ponownie ocalić wszechświat jako grupa o nazwie Marvels.