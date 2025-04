Oscarowe "The Brutalist" od dziś w Apple TV+

"The Brutalist": "Epicki metraż idzie tu w parze z epickim oddechem narracyjnym"

"The Brutalist" – zwiastun

MOVIE SIĘ: "The Brutalist". Recenzja

to opowieść o wizjonerskim architekcie o imieniu László Toth ( Adrien Brody ), który opuszcza powojenną Europę i przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet ( Felicity Jones ).W naszej recenzji Jakuba Popielckiego przeczytacie m.in.:Całą recenzję filmu " The Brutalist " znajdziecie na jego karcieFilm Brady'ego Corbeta był jednym z tegorocznych oscarowych faworytów – zdobył łącznie 10 nominacji. Uroczystą galę opuścił ostatecznie z trzema statuetkami: za zdjęcia, muzykę oraz za pierwszoplanową rolę Adriena Brody'ego . Wbrew obawom na drodze do zwycięstwa Brody'ego nie stanęła sztuczna inteligencja wykorzystana do poprawienia węgierskiego akcentu aktora. Więcej o tym przeczytaciema też na swoim koncie Srebrnego Lwa na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię dla Brady'ego Corbeta , a także dwie nagrody specjalne: Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) oraz Nagrodę Arca Cinemagiovani.Pełna lista nagród zdobytych przezznajduje sięŚrednia ocen na Filmwebie wskazuje, że film podoba się zarówno widzom, jak i krytykom.Poniżej przypominamy naszą rozmowę ow programie MOVIE SIĘ.O " The Brutalist " rozmawiają Julia Taczanowska, Jakub Popielecki i gościnnie Miłosz Stelmach.