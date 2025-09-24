Netflix: Top 10 tygodnia – "Nie ten Paryż", ale wyrabny przez widzów

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 15-21.09.2025

7 Saiyaara 2025 Romans Mohit Suri Indie Romans Ahaan Panday Aneet Padda Drogi dochodzącej do siebie po nieudanym związku poetki i sfrustrowanego piosenkarza przecinają się, gdy ten postanawia napisać muzykę do jej wierszy.

6 Przemytnik The Mule 2018 1h 56m Kryminał Dramat Clint Eastwood USA Kryminał Dramat Clint Eastwood Bradley Cooper Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.

3 Lodowy szlak: Zemsta Ice Road: Vengeance 2025 1h 54m Thriller Akcja Jonathan Hensleigh Australia USA Thriller Akcja Liam Neeson Bingbing Fan Mike McCann, kierowca przyzwyczajony do oblodzonych dróg, chce spełnić ostatnią wolę brata i rozsypać jego prochy na Mount Everest. Gdy jedzie do obozu pełnym turystów autobusem położoną wysoko w górach drogą, natrafia na grupę najemników. Wraz z przewodniczką musi uratować siebie, niewinnych pasażerów i całą wioskę.

2 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 15-21.09.2025

10 Na podbój Bollywood The Ba***ds of Bollywood 2025 - 45m Dramat Komedia Indie Dramat Komedia (Sezon 1) Ambitny outsider i jego przyjaciele rzucają się w chaotyczny, porywający i zaskakujący świat Bollywood.

8 Zabite Las muertas 2025 1h 8m Dramat Thriller Luis Estrada Meksyk Dramat Thriller Paulina Gaitan Arcelia Ramírez (Miniserial) " Zabite " to dramatyzowana opowieść o wzlocie i upadku sióstr Arcángeli i Serafiny Baladro, które w latach 60. XX w. zbudowały imperium domów publicznych i przeszły do historii jako najokrutniejsze i najbardziej przerażające seryjne morderczynie w kraju.

6 Bunkier miliarderów El refugio atómico 2025 - 55m Dramat Thriller David Barrocal Jesús Colmenar Hiszpania Dramat Thriller Miren Ibarguren Joaquín Furriel (Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.

