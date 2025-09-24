Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – "Nie ten Paryż", ale wyrabny przez widzów
Netflix: Top 10 tygodnia – "Nie ten Paryż", ale wyrabny przez widzów

Netflix: Top 10 tygodnia – &quot;Nie ten Paryż&quot;, ale wyrabny przez widzów
źródło: Materiały prasowe
Ten tydzień obfitował w starcia tytułów o podobnej popularności. Komedia romantyczna "Nie ten Paryż" ostatecznie triumfowała nad wciąż chętnie oglądanym weteranem Top 10, muzyczną animacją "K-popowe łowczynie demonów". Swojego pierwszego miejsca w zestawieniu seriali nie oddała "Wednesday", choć za jej plecami koreańskie "Bon appétit, Wasza Wysokość" i amerykańskie "Black Rabbit" walczyły o kolejne miejsce na podium. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 15-21.09.2025



10
plakat filmu Sonic 3: Szybki jak błyskawica

Sonic 3: Szybki jak błyskawica

Sonic the Hedgehog 3
2024
1h 49m

Przygodowy

Komedia

Japonia

USA

Przygodowy

Komedia

Sonic, Knuckles i Tails ponownie łączą siły przeciwko potężnemu nowemu przeciwnikowi, Shadowowi. Shadow to tajemniczy złoczyńca z mocami niepodobnymi do niczego, z czym mieli do czynienia wcześniej. Drużyna Sonica musi szukać nieprawdopodobnego sojuszu w nadziei na powstrzymanie złoczyńcy i ochronę planety.

9
plakat filmu Czwartkowy Klub Zbrodni

Czwartkowy Klub Zbrodni

The Thursday Murder Club
2025
2h

Komedia kryminalna

USA

Komedia kryminalna

Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów - Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót - okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.

8
plakat filmu Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum

Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum

Unknown Number: The High School Catfish
2025
1h 34m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Nastolatka i jej chłopak przez wiele miesięcy są brutalnie prześladowani w sieci przez nieznany numer telefonu. Jednak gdy śledztwo w sprawie nękania nabiera tempa, władze odkrywają szokujący sekret, który wywraca do góry nogami wszystko, co sądzono o tej sprawie.

7
plakat filmu Saiyaara

Saiyaara

2025

Romans

Indie

Romans

Drogi dochodzącej do siebie po nieudanym związku poetki i sfrustrowanego piosenkarza przecinają się, gdy ten postanawia napisać muzykę do jej wierszy.

6
plakat filmu Przemytnik

Przemytnik

The Mule
2018
1h 56m

Kryminał

Dramat

USA

Kryminał

Dramat

Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.

5
plakat filmu Może tak, może nie

Może tak, może nie

She Said Maybe
2025
1h 47m

Komedia rom.

Niemcy

Komedia rom.

Kiedy wychowana w Niemczech Mavi dowiaduje się, że należy do bogatej tureckiej dynastii, oczekiwania jej nowej rodziny szybko wywracają jej świat i życie miłosne do góry nogami.

4
plakat filmu Charlie Sheen: Dokument

Charlie Sheen: Dokument

Aka Charlie Sheen
2025
1h 31m

Biograficzny

Dokumentalny

USA

Biograficzny

Dokumentalny

Po siedmiu latach ciężkiej walki o trzeźwość Charlie Sheen, jakiego jeszcze nie widzieliście, opowiada o swoim życiu z humorem, sercem i oszałamiającą szczerością, powracając do wzlotów i upadków swojego życia.

3
plakat filmu Lodowy szlak: Zemsta

Lodowy szlak: Zemsta

Ice Road: Vengeance
2025
1h 54m

Thriller

Akcja

Australia

USA

Thriller

Akcja

Mike McCann, kierowca przyzwyczajony do oblodzonych dróg, chce spełnić ostatnią wolę brata i rozsypać jego prochy na Mount Everest. Gdy jedzie do obozu pełnym turystów autobusem położoną wysoko w górach drogą, natrafia na grupę najemników. Wraz z przewodniczką musi uratować siebie, niewinnych pasażerów i całą wioskę.

2
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1
plakat filmu Nie ten Paryż

Nie ten Paryż

The Wrong Paris
2025
1h 47m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 15-21.09.2025



10
plakat filmu Na podbój Bollywood

Na podbój Bollywood

The Ba***ds of Bollywood
2025 -
45m

Dramat

Komedia

Indie

Dramat

Komedia

(Sezon 1) Ambitny outsider i jego przyjaciele rzucają się w chaotyczny, porywający i zaskakujący świat Bollywood.

9
plakat filmu Moje życie z Walterami

Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 2) Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami – i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.

8
plakat filmu Zabite

Zabite

Las muertas
2025
1h 8m

Dramat

Thriller

Meksyk

Dramat

Thriller

(Miniserial) "Zabite" to dramatyzowana opowieść o wzlocie i upadku sióstr Arcángeli i Serafiny Baladro, które w latach 60. XX w. zbudowały imperium domów publicznych i przeszły do historii jako najokrutniejsze i najbardziej przerażające seryjne morderczynie w kraju.

7
plakat filmu Dojrzewanie

Dojrzewanie

Adolescence
2025 -
57m

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

(Miniserial) Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i "odpowiedniej osoby dorosłej", Eddiego Millera, występuje Stephen Graham. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

6
plakat filmu Bunkier miliarderów

Bunkier miliarderów

El refugio atómico
2025 -
55m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

(Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.

5
plakat filmu Piękna i Bester

Piękna i Bester

Beauty and the Bester
2025
45m

Dokumentalny

True crime

RPA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Czy ceniona doktor Nandipha wplątała się w pomoc w ucieczce z więzienia Thabo Besterowi? Ten mrożący krew w żyłach dokument analizuje niejasne powiązania tej dwójki.

4
plakat filmu Bon appétit, Wasza Wysokość

Bon appétit, Wasza Wysokość

Pokgunui syepeu
2025 -
1h 20m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Miniserial) Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje króla-tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale życie pałacowe okazuje się wyzwaniem.

3
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 2) "Beauty in Black" to historia o dwóch kobietach wiodących zupełnie różne życie. Wyrzucona z domu przez matkę Kimmie z trudem zarabia na utrzymanie. Mallory prowadzi świetnie prosperującą firmę. Nieoczekiwanie ich losy zaczynają się splatać ze sobą.

2
plakat filmu Black Rabbit

Black Rabbit

2025
56m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Serial "Black Rabbit", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.

1
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

Recenzja serialu "Wednesday"


