Netflix: polski Top 10 tygodnia – nie mogło być inaczej. "1670" zwycięża

"1670" może dzielić publiczność, ale łączy wszystkich przed ekranami. Serial jest niekwestionowanym zwycięzcą tygodnia na platformie Netflix. Na szczycie zestawienia seriali pojawiły się oba sezony uwielbianej komedii. Za to zeszłotygodniowy zwycięzca zestawienia filmów, "100 dni do matury", musiał ustąpić miejsca międzynarodowym hitom. Tym razem sukces w naszym kraju odniosła komedia romantyczna "Nie ten Paryż". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!
Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.
W czwartej odsłonie uwielbianego hitu para celebrytów, Tomek i Ania, odwiedzają przyjaciela, Marcela, który niedawno zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan uruchomienia reality show dla singli na wyspie. W miarę jak wizyta postępuje, podejrzewają, że nowy partner Marcela to oszust w stylu "Oszusta z Tindera". Wspierany przez znajomego, Bogdana - zanurzonego po uszy w teoriach spiskowych - i zniechęcany przez Anię - przechodzącą terapię hormonalną po nieudanych próbach zajścia w ciążę - Tomek musi uratować Marcela przed straszną pomyłką.
Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów - Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót - okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.
Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.
Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).
(Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.
(Sezon 2) "Beauty in Black" to historia o dwóch kobietach wiodących zupełnie różne życie. Wyrzucona z domu przez matkę Kimmie z trudem zarabia na utrzymanie. Mallory prowadzi świetnie prosperującą firmę. Nieoczekiwanie ich losy zaczynają się splatać ze sobą.
(Miniserial) Serial "Black Rabbit", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.
(Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.
(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.
(Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!
(Sezon 2) Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.