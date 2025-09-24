Netflix: polski Top 10 tygodnia – nie mogło być inaczej. "1670" zwycięża

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 15-21.09.2025

10 Psi Patrol: Film Paw Patrol: The Movie 2021 1h 28m Animacja Familijny Cal Brunker Kanada USA Animacja Familijny Iain Armitage Marsai Martin Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

9 Pragnę tylko ciebie Fall for Me 2025 1h 45m Dramat Thriller Romans Sherry Hormann Niemcy Dramat Thriller Romans Svenja Jung Theo Trebs Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

6 Teściowie 2 2023 1h 35m Komedia Kalina Alabrudzińska Polska Komedia Maja Ostaszewska Izabela Kuna Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

5 Inside 2023 1h 45m Thriller Psychologiczny Vasilis Katsoupis Belgia Grecja Niemcy Szwajcaria Wielka Brytania Thriller Psychologiczny Willem Dafoe Gene Bervoets Manhattan. Przebrany za majsterkowicza Nemo włamuje się do penthouse'u bogatego kolekcjonera sztuki. Próba wyjścia uruchamia system bezpieczeństwa i plombuje mieszkanie.

4 100 dni do matury 2025 1h 50m Komedia Akcja Mikołaj Piszczan Polska Komedia Akcja Bartosz Laskowski Jacek Koman Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?

2 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 15-21.09.2025

10 Dwa groby Dos tumbas 2025 49m Kryminał Thriller Kike Maíllo Hiszpania Kryminał Thriller Kiti Mánver Álvaro Morte (Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel ( Kiti Mánver ), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

4 Bunkier miliarderów El refugio atómico 2025 - 55m Dramat Thriller David Barrocal Jesús Colmenar Hiszpania Dramat Thriller Miren Ibarguren Joaquín Furriel (Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.

2 1670 2023 - 35m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

1 1670 2023 - 35m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 2) Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.

