Serial z Jessicą Chastain opóźniony. Winne morderstwo Kirka

Zabójstwo komentatora politycznego Charliego Kirka wpłynęło na kilka rzeczy w świecie rozrywki. Najszerzej omawianą było zawieszenie programu "Jimmy Kimmel Live!", który dzisiaj wrócił na antenę (więcej tutaj: Jimmy Kimmel wraca na antenę). Głośne wydarzenie zmusiło Apple TV+ do zmiany swojego kalendarza premier. Ucierpi na tym serial "Specjalistka", który miał za debiutować w piątek.

Premiera "Specjalistki" opóźniona. Kiedy zobaczymy serial?



Po długich przemyśleniach podjęliśmy decyzję o przełożeniu premiery serialu "Specjalistka". Doceniamy wyrozumiałość widzów i wyczekujemy na pokazanie projektu w późniejszym terminie – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Hollywood Reporter.


Fabuła serialu nie nawiązuje do zabójstw motywowanych politycznie. Jednak za podstawę scenariusza służy opublikowany w "Cosmopolitanie" reportaż Andrei Stanley pt. "Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?". Jego bohaterka, tytułowa Specjalistka (the Savant), to śledcza, która infiltruje internetowe społeczności, rozpracowując działających tam przestępców planujących zamachy na szeroką skalę.

Na razie nie poznaliśmy nowej daty premiery serialu. Dwa pierwsze odcinki miały pojawić się w ten piątek, a kolejne sześć przez najbliższe półtora miesiąca.

Kto odpowiada za serial "Specjalistka"?



Gwiazdą i producentką serialu została Jessica Chastain. Showrunnerką będzie Melissa James Gibson ("House of Cards", "Anatomia skandalu"). Za kamerą stanie Matthew Heineman ("W krainie karteli"), który wraz z Chastain i Gibson będzie też pełnił obowiązki producenta wykonawczego.

W obsadzie serialu są też: Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana SpiroTrinity Lee ShirleyPablo Schreiber, James Badge Dale i Dagmara Dominczyk.

Zwiastun serialu "Specjalistka"



