Serial z Jessicą Chastain opóźniony. Winne morderstwo Kirka

Zabójstwo komentatora politycznego Charliego Kirka wpłynęło na kilka rzeczy w świecie rozrywki. Najszerzej omawianą było zawieszenie programu "Jimmy Kimmel Live!", który dzisiaj wrócił na antenę (więcej tutaj: Jimmy Kimmel wraca na antenę). Głośne wydarzenie zmusiło Apple TV+ do zmiany swojego kalendarza premier. Ucierpi na tym serial "Specjalistka", który miał za debiutować w piątek.
Premiera "Specjalistki" opóźniona. Kiedy zobaczymy serial?
– Po długich przemyśleniach podjęliśmy decyzję o przełożeniu premiery serialu "Specjalistka". Doceniamy wyrozumiałość widzów i wyczekujemy na pokazanie projektu w późniejszym terminie
– czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Hollywood Reporter.
Fabuła serialu nie nawiązuje do zabójstw motywowanych politycznie. Jednak za podstawę scenariusza służy opublikowany w "Cosmopolitanie" reportaż Andrei Stanley pt. "Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?"
. Jego bohaterka, tytułowa Specjalistka (the Savant), to śledcza, która infiltruje internetowe społeczności, rozpracowując działających tam przestępców planujących zamachy na szeroką skalę
. Na razie nie poznaliśmy nowej daty premiery serialu.
Dwa pierwsze odcinki miały pojawić się w ten piątek, a kolejne sześć przez najbliższe półtora miesiąca.
Kto odpowiada za serial "Specjalistka"?
Gwiazdą i producentką serialu została Jessica Chastain
. Showrunnerką będzie Melissa James Gibson
("House of Cards"
, "Anatomia skandalu"
). Za kamerą stanie Matthew Heineman
("W krainie karteli"
), który wraz z Chastain
i Gibson
będzie też pełnił obowiązki producenta wykonawczego.
W obsadzie serialu są też: Nnamdi Asomugha
, Cole Doman
, Jordana Spiro
, Trinity Lee Shirley
, Pablo Schreiber
, James Badge Dale
i Dagmara Dominczyk
.
Zwiastun serialu "Specjalistka"