Oscary 2019: Ekwador i Łotwa marzą o nominacji

Kolejne dwa kraje dołączyły do walki o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W obu przypadkach są to kraje, które do tej pory rzadko brały udział w rywalizacji.Ekwador dopiero po raz siódmy spróbuje powalczyć o nominację. Kandydatem tego kraju został, który opowiada historię nastoletniego chłopaka z Minneapolis, który wraz ze swoim tajemniczym ojcem w Ekwadorze szukać będzie skarbu Inków.Z kolei Łotwa walczy o nominację do Oscara po raz dziesiąty. W tym roku kraj ten reprezentować będzie dokument, który został wybrany spośród ośmiu kandydatów.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Belgia:Białoruś:Ekwador:Estonia:Gruzja:Japonia:Kolumbia:Litwa:Łotwa:Niemcy:Palestyna:Rumunia:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Wielka Brytania: