"Constantine 2": Jest postęp? Keanu Reeves trzyma kciuki

We wrześniu zeszłego roku Keanu Reeves zdradził, że scenariusz kontynuacji "Constantine'a" jest gotowy. Teraz aktor ma nową wiadomość dla fanów. Wygląda na to, że projekt wciąż ma szansę na realizację.
Co się dzieje z kontynuacją "Constantine'a"?
W jednym z ostatnich wywiadów Keanu Reeves ujawnił, na jakim etapie znajduje się obecnie "Constantine 2"
. Aktor stara się zachować optymizm. Trzymam kciuki. Mamy gotową kolejną wersję scenariusza. Zaniesiemy ją do studia i mamy nadzieję, że im również się spodoba
, ujawnił gwiazdor. Projekt wydaje się nie pasować do obecnej wizji uniwersum DC pod kierownictwem Jamesa Gunna. Ale ze słów Reevesa wynika, że studio jest zainteresowane projektem na tyle, by przeczytać scenariusz.
Chociaż technicznie rzecz biorąc "Constantine
" jest ekranizacją komiksów wydawanych przez DC, sequel zawsze może powstać jako niezależny projekt spoza kinowego uniwersum DC
, na podobieństwo "Batmanów
" Matta Reevesa
.
Chcielibyście ponownie zobaczyć Reevesa
w tej roli?
Kim jest John Constantine?
"Constantine
" to ekranizacja cyklu komiksów DC pt. "Hellblazer". Tytułowy bohater
– enigmatyczny i arogancki Brytyjczyk – jest łowcą demonów, mistrzem okultyzmu i detektywem, który broni naszego świata przed inwazją mrocznych sił. Cechami charakterystycznymi Johna Constanstine'a
są cynizm, czarny humor, przenikliwa inteligencja oraz uzależnienie od nikotyny. W komiksach wygląd postaci, której twórcami są Alan Moore
, Steve Bissette i John Totleben, był wzorowany na Stingu
.
Pierwszy "Constantine
" sprzedał się poniżej oczekiwań, zarabiając na całym świecie 230 milionów dolarów przy budżecie rzędu 100 milionów dolarów. Z upływem lat film Francisa Lawrence'a
zaczął jednak cieszyć się statusem dzieła kultowego. Keanu Reeves
wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że gdyby tylko pojawiła się taka możliwość, z chęcią ponownie wcieliłby się w łowcę demonów.
O czym opowiadał "Constantine"? Zobacz zwiastun
"Constantine
" z Keanu Reevesem
w tytułowej roli trafił na ekrany w 2005 roku. Przypominamy zwiastun:
W podziemnej części współczesnego Los Angeles znajduje się świat demonów... i aniołów. Nieprzystosowany renegat i egzorcysta John Constantine (Keanu Reeves
), człowiek, który trafił do piekła i z niego wrócił, wstępuje do naszego świata, aby pomóc sceptycznej policjantce zbadać tajemnicze samobójstwo jej siostry bliźniaczki.