"Zaginiony autokar", czyli McConaughey, Greengrass i wielki pożar. Recenzja

Na platformie Apple TV+ zadebiutował właśnie "Zaginiony autokar". To inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film o zdeterminowanym mężczyźnie, który ryzykuje wszystko, by uratować grupę uczniów przed zabójczym pożarem. W roli głównej Matthew McConaughey, a za kamerą – Paul Greengrass. Recenzuje Dawid Myśliwiec.
Recenzja filmu "Zaginiony autokar" Uczucie braku ucieczki z ognistej pułapki dominuje w filmie Greengrassa i sprawia, że "Zaginiony autokar" ogląda się zaiste na przysłowiowej krawędzi fotela. Pomijając wątki z życia osobistego Kevina, które służą tu wzmocnieniu dramaturgii i postawieniu bohatera przed moralnym dylematem, produkcja Apple'a to kino katastroficzne najwyższej próby, zawierające wszystkie niezbędne elementy
Dawid Myśliwiec. Klasyczne kino katastroficzne w ostatnich latach gości na ekranach kin i naszych telewizorów rzadziej niż to miało miejsce w latach 90. czy na przełomie wieków. Dlatego tym bardziej należy docenić efekt pracy twórców "Zaginionego autokaru", który realizacyjnie nie odstaje od największych blockbusterów z tej kategorii. Zdjęcia znakomitego norweskiego operatora Påla Ulvika Roksetha (ma na koncie katastroficzne "Morze Północne w ogniu", pracował z Greengrassem nad "22 lipca") gwarantują prawdziwie immersyjne doświadczenie
– dodaje Myśliwiec. "Zaginiony autokar" nie jest nadmiernie wygładzoną produkcją o nieskazitelnych bohaterach, lecz żywą, momentami boleśnie autentyczną i wiarygodną opowieścią o ludziach, którzy w ciągu zaledwie kilku godzin stracili dobytek całego życia, a niekiedy także najbliższe osoby
, czytamy w recenzji.. Całą recenzję autorstwa Dawida Myśliwca przeczytacie TUTAJ.
"Zaginiony autokar" – zwiastun
O czym opowiada "Zaginiony autokar"?
Fabuła filmu oparta jest o relację z książki "Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire". Książka ta, autorstwa reporterki Lizzie Johnson, opowiada prawdziwą historię, która wydarzyła się w trakcie tragicznych pożarów w kalifornijskiej miejscowości Paradise w listopadzie 2018 roku. Na skutek działań żywiołu populacja miasteczka spadła o 80%: 85 osób zginęło, a ogień zniszczył niemal całą miejską zabudowę. Do dziś wydarzenie to uchodzi za jeden z największych pożarów w historii Stanów Zjednoczonych.
Gwiazdami filmu są Matthew McConaugheyem
i America Ferrera
. Ponadto na ekranie zobaczymy Yula Vazqueza
("Outsider
"), Ashlie Atkinson
("Czarne bractwo. BlacKkKlansman
") i Danny'ego McCarthy'ego
("Dobra córka
"). Za kamerą filmu stanął Paul Greengrass
("Lot 93
"), który zajął się także spisaniem filmowego scenariusza adaptowanego do spółki z Bradem Ingelsbym
("Kresy szczerości
").