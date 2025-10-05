Newsy Filmy "Zaginiony autokar", czyli McConaughey, Greengrass i wielki pożar. Recenzja
VOD / Filmy

"Zaginiony autokar", czyli McConaughey, Greengrass i wielki pożar. Recenzja

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Zaginiony+autokar%22%2C+czyli+McConaughey%2C+Greengrass+i+wielki+po%C5%BCar.+Recenzja-163257
&quot;Zaginiony autokar&quot;, czyli McConaughey, Greengrass i wielki pożar. Recenzja
źródło: Materiały prasowe
Na platformie Apple TV+ zadebiutował właśnie "Zaginiony autokar". To inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film o zdeterminowanym mężczyźnie, który ryzykuje wszystko, by uratować grupę uczniów przed zabójczym pożarem. W roli głównej Matthew McConaughey, a za kamerą – Paul Greengrass. Recenzuje Dawid Myśliwiec. 

Recenzja filmu "Zaginiony autokar"




Uczucie braku ucieczki z ognistej pułapki dominuje w filmie Greengrassa i sprawia, że "Zaginiony autokar" ogląda się zaiste na przysłowiowej krawędzi fotela. Pomijając wątki z życia osobistego Kevina, które służą tu wzmocnieniu dramaturgii i postawieniu bohatera przed moralnym dylematem, produkcja Apple'a to kino katastroficzne najwyższej próby, zawierające wszystkie niezbędne elementy, pisze w swojej recenzji Dawid Myśliwiec. 

Klasyczne kino katastroficzne w ostatnich latach gości na ekranach kin i naszych telewizorów rzadziej niż to miało miejsce w latach 90. czy na przełomie wieków. Dlatego tym bardziej należy docenić efekt pracy twórców "Zaginionego autokaru", który realizacyjnie nie odstaje od największych blockbusterów z tej kategorii. Zdjęcia znakomitego norweskiego operatora Påla Ulvika Roksetha (ma na koncie katastroficzne "Morze Północne w ogniu", pracował z Greengrassem nad "22 lipca") gwarantują prawdziwie immersyjne doświadczenie – dodaje Myśliwiec.

  "Zaginiony autokar" nie jest nadmiernie wygładzoną produkcją o nieskazitelnych bohaterach, lecz żywą, momentami boleśnie autentyczną i wiarygodną opowieścią o ludziach, którzy w ciągu zaledwie kilku godzin stracili dobytek całego życia, a niekiedy także najbliższe osoby, czytamy w recenzji..

 Całą recenzję autorstwa Dawida Myśliwca przeczytacie TUTAJ.

"Zaginiony autokar" – zwiastun




O czym opowiada "Zaginiony autokar"?



Fabuła filmu oparta jest o relację z książki "Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire". Książka ta, autorstwa reporterki Lizzie Johnson, opowiada prawdziwą historię, która wydarzyła się w trakcie tragicznych pożarów w kalifornijskiej miejscowości Paradise w listopadzie 2018 roku. Na skutek działań żywiołu populacja miasteczka spadła o 80%: 85 osób zginęło, a ogień zniszczył niemal całą miejską zabudowę. Do dziś wydarzenie to uchodzi za jeden z największych pożarów w historii Stanów Zjednoczonych.

Gwiazdami filmu są Matthew McConaugheyem i America Ferrera. Ponadto na ekranie zobaczymy Yula Vazqueza ("Outsider"), Ashlie Atkinson ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman") i Danny'ego McCarthy'ego ("Dobra córka"). Za kamerą filmu stanął Paul Greengrass ("Lot 93"), który zajął się także spisaniem filmowego scenariusza adaptowanego do spółki z Bradem Ingelsbym ("Kresy szczerości"). 

Powiązane artykuły Zaginiony autokar

Zobacz wszystkie artykuły

Zaginiony autokar  (2025)

 Zaginiony autokar

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office USA: Taylor Swift rozstawia hollywoodzkie wytwórnie po kątach

VOD Filmy Multimedia

Cenzura? Prime Video usuwa broń z plakatów Jamesa Bonda

97 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

41. WFF. Filmowy top dyrektora programowego festiwalu

Filmy

Kirsten Dunst chętnie wróci w nowym "Spider-Manie"

18 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Festiwal Etiuda&Anima już w połowie października w Krakowie

Filmy

"Constantine 2": Jest postęp? Keanu Reeves trzyma kciuki

17 komentarzy
Rankingi Filmy

Trwa Konkurs Chopinowski. Wybieramy najlepsze filmy o pianistach

18 komentarzy