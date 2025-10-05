41. WFF. Filmowy top dyrektora programowego festiwalu

Niespełna tydzień dzieli nas od rozpoczęcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego, który na 10 dni zamieni Warszawę w stolicę światowego kina. To będzie czas pełen premier filmowych z całego świata, inspirujących spotkań z twórcami z Polski i zagranicy oraz licznych wydarzeń towarzyszących, które odbywać się będą w obiektach festiwalowych umiejscowionych w sercu Warszawy: w Kinotece, Atlanticu, Lunie, Kinomuzeum w MSN, jak również w Iluzjonie, sali Ziemia Obiecana w FINA, na 46. Piętrze Varso Tower oraz w sali "Pod Pelikanem” przy Krakowskim Przedmieściu 62.
Bilety już dostępne w przedsprzedaży ONLINE, a od 7 października będzie można kupić je w przedsprzedaży także w kasie kina Atlantic (ul. Chmielna 33). 10 października o godz. 20:00 festiwal otworzy światowa premiera filmu Jana Komasy
"Rocznica
".
O subiektywny wybór 10 najciekawszych pozycji w programie poprosiliśmy Dyrektora Programowego 41.WFF Bartka Pulcyna, jednak: Wyłonienie własnego TOP 10 tegorocznego programu okazało się zadaniem niewykonalnym. Powstało zatem zestawienie TOP 20. Znalazły się w nim tytuły już uznane – "To był zwykły przypadek" (Złota Palma w Cannes) – oraz kompletne nowości, obrazy, które w Warszawie zobaczymy jako pierwsi na świecie – "W blasku czerwieni". Mamy tu szerokie spektrum gatunkowe: od meksykańskiej komedii – "Kochana trzeźwości!" – przez amerykańskie kino drogi – "Omaha" – po wyjątkowy, włoski horror prosto z Wenecji – "The Holy Boy".
Szczególne miejsce w zestawieniu zajmują filmy o przyjaźni, za każdym razem poddawanej poważnej próbie: współzawodnictwa ("Taniec lisów"), uzależnienia ("Meteory"), nagłej choroby ("Nino") czy trudnej przeszłości ("Bańki"). W centrum uwagi twórców filmowych od zawsze pozostają relacje z najbliższymi – ma to odzwierciedlenie w programie festiwalu. W najlepszej dwudziestce znalazły się: "Sprawy rodzinne", "Mam na imię Ziba" i "Brat". W przejmujący sposób temat rodzicielstwa podejmuje mistrz Mike van Diem w swoich "Dziewczętach".
Bohaterowie często mierzą się z traumą ("Chronologia wody", "Dyrygent") lub stają w sytuacji granicznej ("W drodze", "Głos Hind Rajab"). Razem z nimi wracamy do przeszłości ("Tajny agent") lub wyruszamy w podróż do alternatywnej rzeczywistości społecznej ("Rocznica"), a nawet – do alternatywnego porządku natury "("Psi los").
SPOTKANIA Z GOŚĆMI 41. WFF
Jest już dostępna pierwsza lista spotkań Q&A z twórcami
!
UWAGA: lista będzie się zmieniać – spotkania mogą pojawiać się i znikać niespodziewanie.
GAZETA FESTIWALOWA: https://wff.pl/pl/news/wff-festival-newspaper-41