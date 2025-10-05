Kirsten Dunst ponownie u boku Spider-Mana jako Mary Jane? Aktorka jest na tak

Powrót Tobeya Maguire'a do roli Człowieka-Pająka w widowisku "Spider-Man: Bez drogi do domu" okazał się wielkim hitem. Czy fani równie chętnie zobaczyliby znowu Kirsten Dunst jako Mary Jane? Aktorka zdradziła, co myśli o takim pomyśle.
Kirsten Dunst chętnie wróci w nowym "Spider-Manie"
W jednym z ostatnich wywiadów Kirsten Dunst została zapytana, czy wystąpiłaby ponownie u boku Tobeya Maguire'a w jeszcze jednym filmie o Spider-Manie
. Gwiazda nie powiedziała "nie".
To byłoby fajne, prawda? Nie wiem tylko, czy fani byliby zainteresowani. Wydaje mi się jednak, że to mógłby być ciekawy film. Ja i Tobey znowu razem, tylko że z dziećmi
, powiedziała Dunst
. W komiksach nie brakuje historii o Peterze i Mary wychowujących dzieci.
To między innymi jeden z głównych motywów serii "Ultimate Spider-Man" Jonathana Hickmana i Marca Checchetto, która zadebiutowała w USA w zeszłym roku. Na dużym ekranie najbliżej Petera
i Mary
jako rodziców byliśmy w "Spider-Man: Poprzez multiwersum"
, gdzie poznajemy ich córkę, Mayday Parker. Kirsten Dunst
ostatnio wystąpiła w filmie "Urodzony rabuś
" w reżyserii Dereka Cianfrance'a
. Zobaczcie jego zwiastun:
"Urodzony rabuś" – zwiastun
O czym opowiada "Urodzony rabuś"?
Jeffrey jest przestępcą - celebrytą. Choć nikt nie zna jego tożsamości, dzięki nietypowej metodzie działania - wchodzi przez dach do restauracji McDonald’s - i szarmanckiemu zachowaniu wobec swych ofiar, staje się jednym z najsłynniejszych złodziei w Ameryce. Ścigany przez policję i FBI od tygodni ukrywa się w wielkim sklepie z zabawkami i wiedzie podwójne życie jako nowy członek lokalnej społeczności. Jednak, gdy zakocha się w samotnej matce, straci swą legendarną czujność i zacznie popełniać błędy, bezwzględni stróże prawa wreszcie trafią na jego trop. Czy uda mu się zadbać o bezpieczeństwo tych, których kocha i po raz kolejny ośmieszyć organy ścigania? Trzymajcie kciuki, bo Jeffrey to swój chłop …chociaż bandyta.