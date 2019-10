Oscary 2020: Aż 32 animacje zgłoszone do rywalizacji

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła listę pełnometrażowych filmów animowanych zgłoszonych do oscarowej rywalizacji . Znalazła się na niej rekordowa liczba 32 tytułów.Zgodnie z oczekiwaniami Disney postanowił i nie zgłaszać w tej kategorii. Film w większości zrealizowany przez komputery rozbudził w tym roku gorącą dyskusję na temat definicji filmu animowanego.Większym zaskoczeniem jest brak na liście kandydatów najnowszej produkcji studia Aardman. Pierwsza część w 2016 roku otrzymała nominację.Po raz pierwszy w tej kategorii o Oscara powalczą tytuły Netfliksa. Platforma zgłosiła dwa filmy: francuską animacjęoraz własną produkcjęW tegorocznej rywalizacji mamy też polski akcent. O nominację ubiegać się będzie bowiem, zdobywca w ubiegłym roku europejskiego odpowiednika Oscarów.Ciekawostką jest również zgłoszenie serialu Genndy'ego Tartakovsky'ego . Składa się on z pięciu 22-minutowych odcinków. O statuetkę ubiegać się będzie ich prezentacja jako jedna ciągła narracja.Oczywiście sam fakt zgłoszenia animacji do rywalizacji nie oznacza jeszcze możliwości ubiegania się o Oscara. Tytuły muszą spełnić określone w regulaminie warunki. Wśród nich jest też konieczność zorganizowania pokazów kinowych w hrabstwie Los Angeles. Część filmów jeszcze tego warunku nie spełniła.Lista zgłoszonych animacji prezentuje się następująco: