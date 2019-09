Oscary 2020: Więcej gejów, królów i bogaczy w wyścigu

Jutro powinniśmy poznać polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. A tymczasem do 44 wzrosła liczba krajów, które już zgłosili do wyścigu swoich przedstawicieli. W ostatnim czasie uczyniły to: Serbia, Portugalia, Tajwan i Peru.Serbia wystawiła do wyścigu dramat historyczny. Jest to historia pierwszego króla Serbów, Chorwatów i Słoweńców Piotra I Karadziordziewića. Od czasu oderwania się od Jugosławii Serbia regularnie walczy o statuetki. Jak do tej pory bezskutecznie.Portugalia wybrała z kolei film, który nieskutecznie walczył niedawno o weneckiego Złotego Lwa, czyli. Jest to historia najbogatszego właściciela ziemskiego wplątanego w politykę, kiedy jego pracownik zostaje oskarżony o przynależność do partii komunistycznej. Portugalia również nie wywalczyła do tej pory oscarowej nominacji.Tajwan nie zaskoczył i wybrał na swojego reprezentanta obraz nagradzany w Azji. To opowieść o kobiecie, która po śmierci męża dowiaduje się, że pieniądze z jego polisy na życie zamiast do niej i jej syna trafią do obcego mężczyzny. Postanawia walczyć o swoje. Nie może jednak liczyć na syna, który staje po stronie mężczyzny...Tajwan ma już jednego Oscara na swoim oraz dwie dalsze nominacje.Wydaje się, że kandydat Peru będzie najstarszym filmem w tegorocznym wyścigu oscarowym. Do rywalizacji został bowiem wystawiony dramat, który miał swoją światową premierę w Limie w sierpniu 2017 roku. Jest to historia 14-latka, który odkrywa skrzętnie skrywaną tajemnicę z życia prywatnego ojca.Dekadę temu Peru zdobyło swoją pierwszą, póki co ostatnią, nominację.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Austria:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kuba:Macedonia Północna:Maroko:Nepal:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Panama:Peru:Portugalia:RPA:Rumunia:Serbia:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajwan:Tunezja:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Węgry: