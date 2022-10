Oscary 2023: Ilu członków Akademii obejrzy kandydata Filipin?

Zwiastun filmu "On The Job: The Missing 8"<./h2>



Przed nami ostatnie dni, kiedy państwa mogą zgłaszać swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Ostatniej doby poznaliśmy pięciu z nich. W sumie zgłoszono już 79 tytułów.Jednym z najdłuższych kandydatów w tegorocznym wyścigu oscarowym zgłosiły Filipiny. To bowiem trwający trzy i pół godziny " On The Job: The Missing 8 ". Obraz miał premierę na tegorocznym festiwalu w Wenecji , gdzie otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora.Film jest częścią całego kinowo-telewizyjnego uniwersum, które zapoczątkował pokazywany w Cannes dramat " Mokra robota ". Inspirowana faktami fabuła jest historią skorumpowanego dziennikarza walczącego o sprawiedliwość dla swoich kolegów oraz więźnia, który często wypuszczany jest na wolność, by dokonywać zabójstw na zlecenie.Filipiny już w latach 50. ubiegłego wieku zaczęły wysyłać kandydatów do Oscara, lecz do dziś żaden z filmów z tego kraju nie otrzymał nominacji.Opowieść o zakazanych pragnieniach i seksualnym buncie będzie walczyć o statuetkę dla Pakistanu. Kandydatem tego kraju został prezentowany na tegorocznym festiwalu w Cannes Joyland ".Film opowiada historię pozornie szczęśliwej i żyjącej w harmonii rodziny. Właśnie szykują się na narodziny kolejnego członka. A tymczasem najmłodszy z mężczyzn z rodziny Rama w tajemnicy dołącza do grupy tancerzy erotyczny, gdzie zakochuje się w jego transseksualnej gwieździe. Ten romans sprawi, że na światło dzienne wyjdą wszystkie represjonowane seksualne pragnienia członków rodziny Rama. Joyland " jest jedenastym reprezentantem Pakistanu na Oscarach. Poprzedni kandydaci nie mieli szczęścia i kraj ten wciąż czeka na pierwszą nominację.Kandydatem Malty został dramat " Carmen ". Jego premiera miała miejsce przed rokiem na festiwalu w Whistler w Kanadzie.Film jest historią kobiety, która nigdy nie wyszła za mąż, więc została gosposią na plebanii swojego brata, który został katolickim księdzem. Teraz, kiedy zbliża się do 50-tki, czuje się gotowa podążać za swoimi pragnieniami i celami. Carmen " jest dopiero trzecim filmem zgłoszonym przez Maltę. Poprzednie dwa nie zyskały przychylności członków Akademii.Kolumbia miała łatwe zadanie, jeśli chodzi o wybór swojego reprezentanta. Zgłoszony został najlepszy film tegorocznego festiwalu w San Sebastian " Królowie świata ".Jest to rozgrywająca się na ulicach Medellin opowieść o wykluczonych osobach, które szukają swojego miejsca w świecie. Bohaterami jest piątka młodych mężczyzn, przyjaciół wyruszająca w podróż, by odebrać spadek, jaki otrzymał jeden z nich.Kolumbia rozpoczęła starania o Oscara w latach 80. ubiegłego wieku. Najbliżej zwycięstwa był film " W objęciach węża ", który otrzymał nominację.Po raz czwarty w historii o Oscara spróbuje powalczyć Senegal. Kandydatem tego kraju został dramat " Xalé ".Jest to historia 15-letniej Awy, prowadzącej szczęśliwe życie u boku marzącego o Europie brata-bliźniaka oraz kochającej babci. Wszystko zmienia się, kiedy babcia umiera. Po jej śmierci ciotka Fatou i wuj Atoumane obiecują, że się pobiorą, by utrzymać jedność rodziny. Jednak Fatou nie kocha Atoumane. A ten, mając dość czekania na skonsumowanie małżeństwa, dokona czynu, od którego nie ma odwrotu.Mimo nielicznych prób wywalczenia Oscara Senegal był tego bliższy niż wiele państw uczestniczących w rywalizacji od dekad. Dwa filmy z tego kraju znalazły się bowiem na skróconych listach do nominacji.Lista skrócona kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy zawierająca 15 tytułów zostanie ogłoszona 21 grudnia. Pięciu nominowanych poznamy 24 stycznia 2023 roku.Albania: " Një Filxhan Kafe dhe Këpucë të Reja Veshur Algieria: " Nos frangins Argentyna: " Argentina, 1985 Armenia: " Avrorayi lusabats'y Austria: " W gorsecie Bangladesz: " Hawa Belgia: " Blisko Boliwia: " Utama Bośnia i Hercegowina: " Balada Brazylia: " Marte Um Bułgaria: " V sŭrtseto na mashinata Chorwacja: " Sigurno mjesto Czarnogóra: " Elegija lovora Czechy: " Il Boemo Dania: " Holy Spider Ekwador: " Lo invisible Estonia: " Kalev Filipiny: " On The Job: The Missing 8 Finlandia: " Dziewczyny Francja: " Saint Omer Grecja: " Magnitika pedia Gruzja: " Didi shesveneba Gwatemala: " El silencio del topo Hiszpania: " Alcarràs Holandia: " Narcosis Hongkong: " Feng zai qi shi Indie: " Ostatni seans Indonezja: " Ngeri-Ngeri Sedap Iran: " Jang-e jahani sevom Irlandia: " An Cailín Ciúin Islandia: " Berdreymi Izrael: " Sabaya i jej kino Japonia: " Plan 75 Jordania: " Farha Kanada: " Wieczna wiosna Kazachstan: " Zhizn Kenia: " TeraStorm Kirgistan: " Prodayetsya dom Kolumbia: " Królowie świata Korea Południowa: " Podejrzana Kosowo: " Szukając Venery Kostaryka: " Domingo y la niebla Litwa: " Pielgrzymi Luksemburg: " Icare Łotwa: " Janvāris Macedonia Północna: " Najsrekniot Čovek Na Svetot Malta: " Carmen Maroko: " Turkusowa suknia Meksyk: " Bardo, fałszywa kronika garści prawd Mołdawia: " Carbon Nepal: "Ainaa Jhyal Ko Putali"Niemcy: " Na Zachodzie bez zmian Norwegia: " Krigsseileren Nowa Zelandia: " Muru Pakistan: " Joyland Palestyna: " Mediterranean Fever Panama: " Cumpleañero Paragwaj: " Eami Peru: " El corazón de la luna Polska: " IO Portugalia: " Alma Viva Rumunia: " Niepokalana Senegal: " Xalé Serbia: " Mrok Słowacja: " Oběť Słowenia: " Orkester Szwajcaria: " Kawałek nieba Szwecja: " Boy from Heaven Tajwan: " Gai si de a xiu luo Tanzania: " Tug of War Tunezja: " Taht el Karmouss Turcja: " Powtórka Uganda: " Tembele Ukraina: " Klondike Urugwaj: " Pracodawca i pracownik Wenezuela: " Skrzynka Węgry: " Blokád Wietnam: " 578: Phát đạn của kẻ điên Włochy: " Nostalgia