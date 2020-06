Oto Oscar Isaac z nowego filmu Paula Schradera

W sieci zadebiutowała pierwsza fotografia Oscara Isaaca z nowego filmu Paula Schradera (" Pierwszy reformowany "), " The Card Counter ".Zdjęcia do filmu zostały wstrzymane w marcu na pięć dni przed planowanym końcem pracy, gdy u jednego z członków obsady wykryto koronawirusa. Właśnie ujawniono jednak, że na początku lipca ekipa ma wrócić na plan, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dobra wiadomość jest taka, że zarówno sceny zbiorowe, jak i sceny wymagające od aktorów intymnego kontaktu, zostały już nakręcone. Praca powinna więc pójść gładko. Isaac wcieli się w Williama Tella, hazardzistę i byłego żołnierza, który spotyka Cirka, młodego mężczyznę chcącego zemścić się na pewnym pułkowniku. W przyjaźni z Cirkiem bohater widzi szansę na odkupienie. Wspólnie ruszają w trasę, podróżując od kasyna do kasyna i zdobywając szansę na zwycięstwo w pokerowym turnieju w Las Vegas. Chłopak nie daje się jednak kontrolować i zaczyna wciągać bohatera z powrotem w mrok jego przeszłości. Schrader napisał scenariusz i stanie za kamerą. W obsadzie są również Tiffany Haddish Premiery możemy się spodziewać prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku.