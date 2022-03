Oto pierwsze zdjęcie z serialowego "Skarbu narodów"

Co wiemy o serialu "National Treasure"?

Prace nad serialowym " Skarbem narodów " trwają od miesiąca. Teraz odpowiedzialny za produkcję Disney+ zaprezentował pierwsze zdjęcie z planu. Możecie je zobaczyć poniżej:Na zdjęciu możemy zobaczyć debiutującą na ekranie Lisette Alexis , która wciela się w Jess Morales. Ubrana w charakterystyczny pomarańczowy kombinezon dziewczyna siedzi w więziennej celi. Towarzyszą jej odtwórcy pozostałych ról, czyli Zuri Reed (serialowa Tasha), Antonio Cipriano (Oren) i Jordan Rodrigues (Ethan). Nie wiadomo, jak młodzi poszukiwacze skarbów trafili za kratki. Granemu przez Nicolasa Cage'a Benowi Gatesowi zawsze udawało się tego uniknąć.Serial "National Treasure" to rozwinięcie cyklu " Skarb narodów ", którego gwiazdą jest Nicolas Cage . Projekt powstaje dla platformy Disney+.Główną bohaterką serialu jest Jess ( Lisette Alexis ), beneficjentka przeznaczonego dla imigrantów programu DREAM Act, która usiłuje odkryć tajemnice swojej rodziny i wyrusza w podróż życia. W jej trakcie pozna sekrety z przeszłości i spróbuje uratować amerykański skarb. Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków.W jednej z ról zobaczymy Catherine Zetę-Jones . Aktorka wcieli się w Billie, miliarderkę, czarnorynkową ekspertkę od antyków i poszukiwaczkę skarbów, która żyje według osobistego kodu. Zaczynała jako pozbawiona grosza sierota i samodzielnie zmieniła się w przebiegłą i stylową bizneswoman. Billie jest przyzwyczajona do dostawania tego, co chce – i chce zdobyć skarb. Tym razem nie chodzi jednak o pieniądze.Data premiery nie jest na razie znana. Serial prawdopodobnie trafi na ekrany w 2023 roku.