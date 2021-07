Otwarte okno CANAL+ online! Obejrzyj nowego "KRUKA" za darmo

FABUŁA

CANAL+ ONLINE

Premiera drugiej serii " KRUKA " miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Już teraz wszyscy subskrybenci CANAL+ online mogą oglądać kolejny odcinek tej świetnie przyjętej produkcji – nowe epizody pojawiają się tam co piątek. W serwisie dostępny jest też cały pierwszy sezon serii oraz tysiące innych seriali i filmów, w tym produkcje CANAL+ Original.Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk ( Michał Żurawski ) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę ( Magdalena Koleśnik ). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się, gdy Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Adam porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim ( Leszek Lichota ), który do tej pory sam prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.Jednocześnie nękające Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań.Nowe odcinki " KRUK. CZORNY WORON NIE ŚPI " co piątek, od rana w serwisie canalplus.com . Telewizyjne premiery kolejnych odcinków – w piątki o 21:00 na antenie CANAL+ PREMIUM.CANAL+ online to nowa platforma VOD oferująca dostęp do wielu tysięcy filmów i seriali (w tym produkcji oryginalnych CANAL+), zagranicznych hitów i nowości serialowych oraz przebojów prosto z kina. A wszystko to dostępne wygodnie przez Internet oraz aplikacje na urządzenia mobilne i bez długoterminowej umowy.Dzięki temu, że najnowsza usługa CANAL+ łączy świat telewizji na żywo ze światem VOD, użytkownicy mogą cieszyć się dostępnością wybranych programów o dowolnej porze, w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, w elastycznym trybie subskrypcyjnym bez konieczności wiązania się stałą umową. Abonenci usługi CANAL+ online mogą korzystać z bogatych bibliotek od wielu cenionych dostawców – CANAL+ PREMIUM, Ale kino+, HBO, Filmbox czy FOX.Odwiedź też specjalną strefę CANAL+ na Filmwebie pod adresem filmweb.pl/canalplus – i poznaj nowe oblicze rozrywki!