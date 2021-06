"Kruk. Czorny Woron nie śpi" - zobaczcie pełen zwiastun

CANAL+ zaprezentował pełen zwiastun serialu " Kruk. Czorny Woron nie śpi ". Wy możecie go obejrzeć poniżej:Jest to drugi sezon podlaskiej historii komisarza Adama Kruka. Postaci złożonej, mierzącej się z wewnętrznymi demonami. Kruk (w tej roli znakomity Michał Żurawski ) wraca do Białegostoku, gdzie nie tylko prowadzi śledztwo dotyczące mafijnych interesów, ale też poddaje się rytuałom szeptów, które mają uzdrowić jego duszę. Pomaga mu w tym stara Szeptucha.Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk ( Michał Żurawski ) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę ( Magdalena Koleśnik ). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się, gdy Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Adam porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim ( Leszek Lichota ), który do tej pory sam prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.Jednocześnie nękające Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań.Premiera 9 lipca w serwisie CANAL+ online na canalplus.com oraz na kanale CANAL+ PREMIUM dostępnym przez satelitę i sieci kablowe.