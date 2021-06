"Kruk" powraca do CANAL+! Poznaj Magiczne Podlasie

"Kruk. Czorny Woron nie śpi" – drugi sezon serialu opowiadającego o walce komisarza Adama Kruka z białostocką przestępczością zadebiutuje już 9 lipca w serwisie CANAL+ online na canalplus.com oraz na kanale CANAL+ PREMIUM. W nowej odsłonie, podobnie jak w pierwszej, ogromną rolę odegrają pełne mistycznej aury podlaskie plenery oraz motyw szeptuchy, która zmierzy się z demonami przeszłości nękającymi głównego bohatera.

Fabuła

CANAL+ online

Scenarzysta Jakub Korolczuk oraz antropolog kultury, Małgorzata Charyton, która pełniła rolę konsultantki w serialu zaznajamiają widzów z działalnością podlaskich szeptuch. Jakie choroby społeczeństwa leczą? Skąd się wzięły? Jaką rolę w lokalnej kulturze pełnią? I przede wszystkim – jak ważna jest Szeptucha dla tytułowego bohatera serialu KRUK. CZORNY WORON NIE ŚPI? Jej nieoceniona pomoc Krukowi i motyw odprawianych przez nią rytuałów będzie w drugim sezonie jeszcze wyraźniejszy. To właśnie u lokalnej znachorki Adam Kruk będzie szukał rozwiązania swoich problemów, zakorzenionych głęboko w przeszłości. Jakub Korolczuk scenarzysta serialu."W tradycji ludowej choroba jest personifikowana i to do niej zwraca się szeptucha. Trochę jak egzorcysta"– mówi Małgorzata Charyton, etnolog i antropolog kultury.Na Podlasie wrócą bohaterowie znani z pierwszego sezonu, ale pojawią się również nowe postaci – w roli ambitnej policjantki Justyny wystąpi Magdalena Koleśnik , w roli komisarza Kołeckiego – Leszek Lichota . Aktorzy opowiadają o swoich wrażeniach związanych z wyjątkowymi plenerami Podlasia, które jest nie mniej istotnym bohaterem serialowej opowieści."Podlasie to jeden z bohaterów serialu " Kruk ". Przyroda Podlasia jest skromna, ale jednocześnie ta skromność jest bardzo piękna. Wydaje mi się, że przez to Podlasie jest szczere i konfrontuje Cię z prawdą""Ta inność tego miejsca, przebłyski mistycyzmu, coś magicznego – to wszystko przenosi się przez ekran i to jest duża wartość i Podlasie w tym pomaga"– mówi Leszek Lichota , odtwórca roli komisarza Kołeckiego.Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk ( Michał Żurawski ) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę ( Magdalena Koleśnik ). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się – Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim ( Leszek Lichota ), który do tej pory prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.Premiera drugiego sezonu " Kruk. Czorny Woron nie śpi " już 9 lipca w serwisie CANAL+ online na canalplus.com oraz na kanale CANAL+ PREMIUM dostępnym przez satelitę i sieci kablowe.Cały pierwszy sezon " Kruk. Szepty słychać po zmroku ", jak i wszystkie pozostałe seriale CANAL+ ORIGINAL, można już teraz oglądać online na canalplus.com . Tam też znajduje się więcej informacji i materiały specjalne o drugim sezonie.CANAL+ online to serwis streamingowy będący połączeniem unikalnych seriali, filmów i dokumentów na życzenie oraz sportu i informacji na żywo. Za dostęp do oferty serwisu można płacić wygodnie w miesięcznym modelu subskrypcyjnym. Z serwisu CANAL+ online można korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, aplikację w telewizorze z systemem Android TV oraz Apple TV. Serwis wspiera również technologię AirPlay oraz Google Cast, co pozwala na wygodnie przesyłanie obrazu z urządzenia mobilnego na telewizor. Z serwisu można korzystać na dwóch urządzeniach w tym samym momencie. W ofercie CANAL+ online znajduje się wiele tysięcy polskich i zagranicznych tytułów od najlepszych dostawców na rynku m.in. CANAL+ PREMIUM, HBO, Ale kino+ czy FOX.Szczegóły oferty poznasz na canalplus.com oraz w specjalnej sekcji CANAL+ na Filmwebie