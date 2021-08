Dziś finał sezonu! Cały nowy "Kruk" dostępny w CANAL+ online

Finałowy odcinek najlepiej ocenianego serialu CANAL+ - " Kruk. Czorny Woron nie śpi " - pojawił się już w CANAL+ online. Oznacza to, że najnowsza produkcja CANAL+ ORIGINAL jest już w całości dostępna w serwisie, a to idealna okazja do nadrobienia wszystkich sześciu odcinków w ramach weekendowego bing-watchingu. Natomiast premiera telewizyjna finału już dziś o 21:00 na kanale CANAL+ PREMIUM.W CANAL+ online znajduje się również też pierwszy sezon serialu – " Kruk. Szepty słychać po zmroku ", jak i wiele innych produkcji własnych CANAL+, m.in.: " Belfer ", " Żmijowisko ", " Zasada przyjemności ", " Biuro szpiegów ", " Sanktuarium zła ", " Król ", " Pokonani " czy " 13 posterunek ".O SERIALU Kruk. Czorny Woron nie śpi " to drugi sezon podlaskiej historii komisarza Adama Kruka. Postaci złożonej, mierzącej się z wewnętrznymi demonami. Kruk (w tej roli znakomity Michał Żurawski ) wraca do Białegostoku, gdzie nie tylko prowadzi śledztwo dotyczące mafijnych interesów, ale też poddaje się rytuałom szeptów, które mają uzdrowić jego duszę. Pomaga mu w tym stara Szeptucha.W CANAL+ online, oprócz pełnego sezonu serialu znajdują się także liczne materiały specjalne opowiadające o świecie " Kruka " . To nie tylko aż pięć wideo making of przedstawiających kulisy produkcji czy przedstawienia postaci, ale też wyjątkowy "Przewodnik po Podlasiu", a już wkrótce także dokument "Szepty Podlasia" o lokalnych wierzeniach i roli szeptuchy w kresowych społecznościach.CANAL+ ONLINECANAL+ online to platforma VOD oferująca dostęp do wielu tysięcy filmów i seriali (w tym produkcji oryginalnych CANAL+), zagranicznych hitów i nowości serialowych oraz przebojów prosto z kina. A wszystko to dostępne wygodnie przez Internet i bez długoterminowej umowy. Dzięki temu, że najnowsza usługa CANAL+ łączy świat telewizji na żywo ze światem VOD, użytkownicy mogą cieszyć się dostępnością wybranych programów o dowolnej porze, w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, w elastycznym trybie subskrypcyjnym bez konieczności wiązania się stałą umową. Abonenci usługi CANAL+ online mogą korzystać z bogatych bibliotek od wielu cenionych dostawców - CANAL+ PREMIUM, Ale kino+, HBO, Filmbox czy FO