PLOTKA: Czy to jest nowy Magneto?

Jako że pogłoski o rebootcie seriiznów krążą po filmowej branży, sezon na plotki wagi ciężkiej uznajemy za rozpoczęty. Oto najnowsza: na liście kandydatów do zagrania roli Magneto znalazł się podobno Denzel Washington Portal We Got This Covered, powołując się na swoje źródła (te same, które podały prawdziwe informacje o Moon Knighcie i Black Knighcie zmierzającymi do MCU), twierdzi również, że jego konkurentem jest m.in. Giancarlo Esposito i że jest niemal pewne, że Magneto zagra ciemnoskóry aktor.W internecie zawrzało - odkładając na bok kwestie fanbojstwa, pozostaje temat pochodzenia Magneto. Zarówno w filmach, jak i w komiksach, jest niemieckim Żydem o nazwisku - odpowiednio Max Eisenhardt i Erik Lehsherr. Oznaczałoby to, że Marvel Studios musiałoby również mocno podłubać w jego biografii. Wcześniej w postać władającego metalem czarnego charakteru wcielali się Ian McKellen oraz Michael Fassbender A Wy, chcielibyście zobaczyć Denzela w roli Magneto?