PROGRAM TV na weekend. Co oglądać w telewizji?

PROGRAM TV: Przegląd najciekawszych filmów w telewizji na weekend

PIĄTEK 21 marca 2025





TVN – 20:00

HBO – 20:00





Cinemax – 17:50





SOBOTA 22 marca 2025

TVP1 – 21:20

HBO – 18:05





HBO2 – 21:35









NIEDZIELA 23 marca





Polsat – 22:55





HBO – 20:45





CANAL+ – 18:10





Szukacie ciekawych propozycji do obejrzenia w weekend? Przejrzeliśmy program TV i znaleźliśmy najciekawsze filmy, jakie można obejrzeć w telewizji. A wśród nich są najgłośniejsze hity ostatnich lat. Przeoczyliście "Tenet"? Dziś wieczorem będzie okazja, żeby to nadrobić.W sobotę natomiast wyczekujcie "Barbie". Film Grety Gerwig i Margot Robbie okazał się tak wielkim sukcesem kasowym i artystycznym, że nic dziwnego, iż wszedł na stałe do kinowego kanonu. A w niedzielę nie przegapcie "Saltburn" Emeraldy Fennell, w którym Barry Keoghan dał popis, który być może stanie się kiedyś kultowy.Agent CIA ( John David Washington ) zwany Protagonistą, pewnego dnia zostaje zwerbowany do tajemniczej organizacji Tenet. Jego głównym zadaniem staje się wytropienie niebezpiecznych ludzi powiązanych z technologią służącą do manipulacji czasem. Nietypowa podróż bohatera przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa ma pozwolić uratować ludzkość przed zbliżającą się kolejną wojną. Czy Protagonista opanuje sztukę inwersji czasu na czas i zapobiegnie najgorszemu scenariuszowi?Lucy ( Scarlett Johansson ) mieszkająca na Tajwanie studentka zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Choi Min Sik), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wszyta paczka z silną syntetyczną substancją przypominającą narkotyk. Przypadkowo substancja chemiczna rzeczywiście przenika do organizmu Lucy. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg, którego potencjał zostaje uwolniony i osiąga zdumiewające, pozostające dotychczas jedynie w sferze hipotez możliwości... Z ogromną intensywnością zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej - powietrze, wibracje, ludzi, nawet grawitację. Rozwijają się u niej również cechy nadludzkie - telepatia, telekineza, niezwykle rozległa wiedza oraz zapierająca dech w piersiach kontrola nad materią.Nagrodzona Złotą Palmą na festiwalu w Cannes " Miłość Michaela Hanekego to jedno z największych arcydzieł współczesnego kina. Film opowiada o sile miłości, czułości i poświęceniu.Głównymi bohaterami "Miłości" są Georges ( Jean-Louis Trintignant ) i Anne ( Emmanuelle Riva ), małżeństwo muzyków w podeszłym wieku. Ich córka ( Isabelle Huppert ) mieszka z rodziną za granicą. Pewnego dnia Anne przechodzi silny atak, w wyniku którego jej stan zdrowia dramatycznie się pogarsza. Więzy uczuciowe od tylu lat łączące parę zostają wystawione na ciężką próbę.Wieczór 26 listopada 2008. Tętniącym życiem Mumbajem wstrząsa seria zamachów bombowych. Islamscy terroryści, siejąc chaos i zniszczenie, wdzierają się z bronią do najważniejszych budynków miasta, w tym ekskluzywnego hotelu Taj Mahal. Ponad tysiąc gości i pracowników hotelu zostaje uwięzionych w wielopiętrowym labiryncie, w którym za każdym rogiem czai się śmierć. David ( Armie Hammer ) i Zahra ( Nazanin Boniadi ) zrobią wszystko, by ochronić swoje nowo narodzone dziecko. Szef hotelowej kuchni Hemant ( Anupam Kher ) gotów jest zaryzykować życie, aby uratować swoich gości. Rozpoczyna się walka o przetrwanie...Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. No, chyba że ktoś przeżywa akurat kryzys egzystencjalny w całej pełni. Albo jest Kenem.Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes (nagrodzona Oscarem Frances McDormand ) upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego (nominowany do Oscara Woody Harrelson ). Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon ( Sam Rockwell ) – niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy – starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.Kuba Brenner aby pomóc swojemu nieśmiałemu przyjacielowi Oskarowi wynajmuje w agencji towarzyskiej dwie panie. Po upojnej nocy okazuje się, że chłopcy nie byli przygotowani finansowo. "Opiekun artystyczny" dziewczyn zabiera w ramach rekompensaty drogocenną rzeźbę należącą do wujka Oskara. Kłopoty chłopców zaczynają się, gdy Kuba udaje się do agencji aby wykupić figurkę i trafia w sam środek mafijnej transakcji... Idiotyczny przypadek sprawia, że w klubie dochodzi do strzelaniny podczas której Grucha i Bolec zostają ranni, ginie również walizka z pieniędzmi... Podejrzenie pada na Kubę.Nagrodzona Oscarem reżyserka Emerald Fennell przedstawia pięknie mroczną opowieść o przywilejach i pożądaniu. Oliver Quick ( Barry Keoghan ), niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona ( Jacob Elordi ). Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato.Jak siedzieć, jak spoglądać, jak dbać o to, żeby się nie robiły zmarszczki, w jakich kolorach się nosić i jaką mieć fryzurę oraz makijaż – na te i inne kwestie dotyczące swojej żony Elvis miał określony pogląd. Spotkanie przyszłych państwa Presleyów nastąpiło w czasie, kiedy Priscilla była jeszcze nastolatką, a Elvis, miłość jej życia, okazał się wyjątkowo skomplikowanym i szalenie nieprzewidywalnym człowiekiem. Sofia Coppola odczytała książkę Priscilli Beaulieu i przeniosła ich historię na ekran, od pierwszego spotkania w 1959 roku aż do nagłej śmierci króla rock’n’rolla w 1977, pokazując ją jednak z perspektywy pani Presley.