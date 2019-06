Paramount kręci ze Scorsese i DiCaprio

Getty Images © Rebecca Sapp



Wytwórnia Paramount sfinansuje oraz będzie dystrybuować nowy film Martina Scorsesego pt.. Główną rolę zagra w nim Leonardo DiCaprio Scenariusz pióra Erica Rotha ) powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 1921-25. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI. DiCaprio , dla których będzie to szósty wspólny projekt, piastują również stanowiska producentów filmu do spółki z Danem Friedkinem Emmą Tillinger Koskoff . Zdjęcia powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.Przypomnijmy, że Paramount dystrybuował w USA trzy ostatnie filmy Scorsesego oraz