Patrick Stewart w nowych "Aniołkach Charliego"?

Getty Images © Jeff Spicer



) negocjuje rolę w komedii sensacyjnej. To nowa wersjaTytułowe bohaterki to trzy pracowniczki agencji detektywistycznej. Zagrają je Kristen Stewart Ella Balinska . W obsadzie znalazła się również Elizabeth Banks , która jest reżyserką i współscenarzystką filmu. Stewart wcieli się w niejakiego Bosleya. Co ciekawe, takie samo nazwisko (pseudonim?) mają nosić w filmie także bohaterki grane przez Stewart Realizację finansuje Sony. Premierę zaplanowano na 27 września 2019 roku.