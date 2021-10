Paul Bettany gwiazdą "Harvest Moon"

Jeśli lubicie kultową serię gier wideo " Harvest Moon ", mamy dla Was kiepską (albo dobrą) wiadomość - póki co, nie dojdzie do jej ekranizacji. Powstaje jednak inny film o tym tytule, w którym zagra Paul Bettany (" WandaVision "). Bettany , wraz z Daną Brown , jest także współautorem scenariusza - opowieści o chłopcu, który w trakcie pandemii postanawia doprowadzić do zejścia się swoich rozwiedzionych rodziców. "Pisanie tego tekstu było wspaniałym i bardzo zabawnym doświadczeniem - mówi Bettany - Napisaliśmy go do szuflady, a teraz będziemy robić z niego film. To cudowne". Podzielacie jego entuzjazm?W obsadzie są również Carmen Ejogo Cary Elwes i Riley Locc.