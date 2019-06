Paul Rudd w "Pogromcach duchów 2020"

Getty Images © David M. Benett



) dołączył do obsady nowej odsłonyOficjalny tytuł filmu to Ruddowi przypadła rola nauczyciela. Oprócz niego na ekranie pojawią się również Mckenna Grace Finn Wolfhard . Swoją obecność w filmie potwierdziły także znane z oryginalnychFabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że bohaterami filmu będą samotna matka oraz jej rodzina. Coon miałaby zagrać matkę, a Wolfhard - syna.Widowisko ma być kolejnym rozdziałem historii zapoczątkowanej wFabuła nie będzie za to w żaden sposób powiązana zTrudno się dziwić – tamten film spotkał się z negatywnym przyjęciem wśród fanów, ponadto rozczarował w box offisie.Nowitrafią do kin 10 lipca 2020 roku. Reżyserem oraz współautorem scenariusza jest Jason Reitman ). Jego ojciec Ivan , który wyreżyserował dwa pierwsze filmy z serii, zajmie tym razem stanowisko producenta.Realizację finansuje Sony.