Księża pedofile, scjentologia, a teraz Musk. Alex Gibney kręci nowy film

Elon Musk kontra Alex Gibney - nowy film mistrza dokumentu

Wybitny dokumentalista Alex Gibney przygotowuje film dokumentalny o Elonie Musku . Projekt, zatytułowany po prostu "Musk", ma być "ostatecznym i sprawiedliwym rozrachunkiem" z technologicznym magnatem. Gibney ma na koncie wiele nagradzanych i docenianych filmów. Są wśród nich m.in. " Droga do wyzwolenia " o scjentologii, " Mea Maxima Culpa: Milczenie Kościoła " o pedofilii w kościele, czy nagrodzony Oscarem " Kurs do Krainy Cienia " o torturach stosowanych przez CIA na osobach podejrzanych o terroryzm. A także " Obywatel K " o Michaile Chodorkowskim. Reżyser ma na koncie 5 nagród Emmy, kilka nominacji do BAFTY i udział w najważniejszych światowych festiwalach.W swoim nowym filmie opowie historię życia Muska oraz jego rozlicznych biznesów, skupiając się oczwyiście na Tesli, SpaceX oraz kontrowersjach wokół kupna Twittera. Jak zapowiada, całość ma być niejednoznacznym i skomplikowanym filmem o jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Produkcją zajmie się Anonymous Content.