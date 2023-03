Peryferia w centrum. Retrospektywa Alice Diop podczas 23. Nowych Horyzontów

Od obserwacji do opowieści

Wychowana na przedmieściach Paryża córka senegalskich imigrantów jest pierwszą czarnoskórą reżyserką reprezentującą Francję w rywalizacji o Oscara. Jejpokażemy w lipcu premierowo w Polsce, a następnie – jako Stowarzyszenie Nowe Horyzonty – wprowadzimy do polskich kin. Oprócz, w programie nowohoryzontowej retrospektywy znajdzie się pięć dokumentów autorstwa francuskiej reżyserki.Choćjest w karierze Diop krokiem od dokumentu do fabuły, to w sercu jej kino pozostaje takie samo: osobiste, często autobiograficzne, cierpliwe i nieustępliwe w docieraniu do prawdy, do esencji zdarzeń, którym świadkuje. Jej fabularny debiut zakorzeniony jest w mocnym, własnym doświadczeniu: Diop nie tylko sięga tu po prawdziwą historię, ale powraca do procesu, w którym uczestniczyła jako obserwatorka, który ją zaangażował, a który pozwala dostrzec w indywidualnej historii problemy strukturalne; dużo głębsze niż jednostkowy desperacki akt. Podobnie rzecz się miała z, zwycięzcą sekcji Encounters na Berlinale: to film o doskonale jej znanych przedmieściach (tu się wychowała), gdzie kamera porusza się wzdłuż trasy pociągu, kursującego przez podparyskie peryferie. Diop chętnie przekracza gatunkowe granice, wybiera różnorodność – na jej filmowe "my" (społeczeństwo, wspólnota, ludzie marginalizowani, wykluczeni) składają się różne elementy. Wcześniejszeczyto już "czyste" dokumenty, niezmiennie jednak eksplorujące – doskonale jej znane - życie imigrantów, uchodźców, mieszkańców przedmieść. Diop wprowadza do francuskiego kina czarne ciała, czarne głosy i perspektywę peryferii, dowodząc, że marginesy są nie tylko produktem centrum, ale także powoli, nieuchronnie zmieniają i jego kształt.Kuratorką wrocławskiej retrospektywy twórczości Alice Diop jest Małgorzata Sadowska.(Danton's Death), Francja 2011(On Call), Francja 2016(Towards Tenderness), Francja 2016, Francja 2017(We), Francja 2021, Francja 2022W ramach tegorocznych Nowych Horyzontów zapraszamy także m.in. na retrospektywę twórczości Satyajita Raya Część stacjonarna 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 20-30 lipca 2023, część online będzie trwać o tydzień dłużej – do 6 sierpnia. Na stacjonarne pokazy zapraszamy do Kina Nowe Horyzonty oraz Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Trwa sprzedaż karnetów na wydarzenie. Sprzedaż akredytacji dziennikarskich i branżowych rozpocznie się 9 maja.