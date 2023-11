Peter Jackson wyreżyserował teledysk do ostatniej piosenki The Beatles. Zobaczcie wideoklip do "Now and Then"

Jak powstała ostatnia piosenka The Beatles?

"Now and Then" - teledysk Petera Jacksona

Peter Jackson o pracy nad "Now and Then"

W 1994 Yoko Ono przekazała jego demo Paulowi McCartneyowi Ringo Starrowi , którzy stworzyli wówczas wstępny miks finalnego nagrania. Technologiczne ograniczenia uniemożliwiły jednak oddzielenie ścieżki wokalnej i pianina, by uzyskać odpowiednio czyste brzmienie.Ostateczna wersja "Now and Then" zawiera partie gitarowe nagrane w 1995 przez George’a, ścieżkę perkusji Ringo oraz bas, gitarę i pianino Paula współgrające z pianinem Johna. Paul i Ringo są także odpowiedzialni za chórki w refrenie. Utwór zapowiada reedycje składanek "The Red Album" oraz "The Blue Album", które ukażą się 10 listopada.powiedział Peter Jackson o pracy nad teledyskiem.Klip "Now and Then" powstał w oparciu o materiały archiwalne, m.in. z sesji z 1995 roku, kiedy Paul Ringo pracowali nad dokończeniem piosenki., dodał Jackson