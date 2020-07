Piąty sezon "The Crown" dopiero za dwa lata

Jak donosi serwis Deadline, na piąty sezon " The Crown " przyjdzie nam poczekać do 2022 roku.Oznacza, że twórcy serialu po raz kolejny zamierzają zrobić dwuletnią przerwę pomiędzy sezonami, w których dojdzie do wymiany obsady. Podobna sytuacja miała miejsce pomiędzy drugą a trzecią serią odcinków, gdy Olivia Colman przejęła od Claire Foy rolę królowej Elżbiety.Szczegóły piątego i szóstego sezonu nie są na razie znane. Wszyscy spodziewają się, że akcja " The Crown " zakończy się na pierwszych latach XXI wieku. W dwóch ostatnich sezonach w Elżbietę II wcieli się Imelda Staunton , a jej siostrę zagra Lesley Manville . Zdjęcia mają rozpocząć się w czerwcu przyszłego roku.Premiery czwartej serii " The Crown " możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Udało się go bowiem nakręcić jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19.Zobaczcie odcinek "Serial Killers", w którym Małgorzata Steciak i Łukasz Muszyński dyskutują o trzecim sezonie superprodukcji Netfliksa.