Pięć powodów, dla których warto zobaczyć serial "Oskarżeni"

1. Zaskakujący punkt wyjścia

© 2023 Sony Pictures Television Inc. and Fox Media LLC. All Rights Reserved.

2. Serial, w którym od odpowiedzi ważniejsze są pytania

© 2023 Sony Pictures Television Inc. and Fox Media LLC. All Rights Reserved.

3. Dramat sądowy, dreszczowiec oraz społecznie zaangażowany serial

© 2023 Sony Pictures Television Inc. and Fox Media LLC. All Rights Reserved.

4. Świetny brytyjski pierwowzór

© 2023 Sony Pictures Television Inc. and Fox Media LLC. All Rights Reserved.

5. Gwiazdozbiór przed i za kamerą

Każdy odcinek serialu rozpoczyna się na sali sądowej. Widz nie ma pojęcia, kim jest osoba zasiadająca na ławie oskarżonych i z jakiego powodu stanęła przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Z kolejnych retrospekcji niczym z rozrzuconych na stole puzzli układają się zaskakujące, naznaczone piętnem tragizmu opowieści. W każdej z nich jedna błędna decyzja prowadzi do kolejnej, by ostatecznie wywołać lawinę nieszczęść. W przeciwieństwie do większości seriali rozgrywających się w świecie Temidy w " Oskarżonych " zarówno przebieg procesu jak i słowne potyczki obrońców oraz oskarżycieli mają drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest wniknięcie w psychikę bohaterów i zrozumienie pobudek, które nimi kierują. Czyni to z produkcji Sony Pictures Television oraz Fox Media dzieło głęboko humanistyczne.Świat " Oskarżonych " nie jest czarno-biały. Nie znajdziecie tu oczywistych podziałów na dobro i zło, ofiary oraz oprawców. Przedstawione w serialu historie sprawiają, że widz, któremu w prawdziwym życiu łatwo przychodzi ocenianie innych, zadaje sobie pytanie: co zrobiłbym na miejscu bohatera? Jak zachowałbym się, gdybym wiedział, że mój syn przejawia mordercze skłonności? Czy dokonałbym samosądu na człowieku podejrzanym o skrzywdzenie dziecka? Jak poradziłbym sobie ze świadomością, że bliska mi osoba nigdy nie zdoła wyrwać się ze szponów wyniszczającego nałogu? " Oskarżeni " przypominają, że otaczający nas świat jest nieprzewidywalny, a w sytuacji bez wyjścia może niespodziewanie znaleźć się każde z nas. Oskarżeni " z pewnością spodobają się widzom rozmiłowanym w serialach, w których swobodnie przenikają się różne konwencje, a fabuła co rusz zaskakuje zwrotami akcji. Scenarzyści celowo zwlekają z odpowiedziami na kluczowe pytania i nieustannie mylą tropy. W ten sposób udaje im się zbudować napięcie i do samego końca utrzymać publiczność w niepewności. Serial sprawdza się zarówno jako sądowy, psychologiczny thriller oraz zagadka kryminalna. Ambicje twórców wykraczają jednak poza kino gatunkowe. " Oskarżeni " to także odważna próba zdiagnozowania chorób, z którymi zmaga się współczesna Ameryka. Epidemia opioidów, szkolne strzelaniny oraz terror białych suprematystów to nie tylko niektóre ze społecznych tragedii, nad którymi pochylają się autorzy serialu.Nie od dziś wiadomo, że Hollywood uważnie śledzi, co dzieje się w zagranicznym kinie i telewizji. Oryginalne pomysły, które są w stanie przemówić do widza pod każdą szerokością geograficzną, regularnie adaptowane są przez amerykańskich twórców. Wystarczy przypomnieć sobie chociażby brytyjskie " Biuro ", skandynawskie " Forbrydelsen " czy koreańskiego " Good Doctor ". Inspiracją dla twórców " Oskarżonych " był zrealizowany w Wielkiej Brytanii serial pod tym samym tytułem , w obsadzie którego znaleźli się m.in. Andy Serkis Olivia Colman oraz Sean Bean . Temu ostatniemu rola w serialu przyniosła nagrodę Emmy. Recenzentka dziennika "The Guardian" określiła pierwowzór mianem "fascynującej analizy kruchości zwykłego życia".Twórcą " Oskarżonych " jest doświadczony producent Howard Gordon . W jego portfolio znajdziemy m.in. takie klasyki małego ekranu jak " 24 godziny " oraz " Homeland " (będący notabene adaptacją izraelskich " Więźniów wojny "). Wśród reżyserów serialu znaleźli się Jonathan Mostow (" Terminator 3: Bunt maszyn "), Clark Johnson (" Prawo ulicy ") oraz Michael Cuesta (" Dexter "). W tytułowych " Oskarżonych " wcielili się m.in. doskonale znani widzom Michael Chiklis (" Świat gliniarzy "), Abigail Breslin (" Mała Miss "), Betsy Brandt (" Breaking Bad ") oraz Keith Carradine (" Psie pazury "). Każde z nich stworzyło wielowymiarową, niejednoznaczną postać.