Pierwszy sezon "Castle Rock" na DVD

Fikcyjne miasteczko Castle Rock w stanie Maine często pojawia się w powieściach Stephena Kinga . To właśnie tam toczy się akcja powieści "Cujo", "To" i "Sklepik z marzeniami". W opowiadaniach "Ciało", "Rita" i "Skazani na Shawshank" znajdujemy liczne odniesienia do tego tytułowego miasteczka albo ich akcja w nim się zawiązuje. Utrzymany w konwencji horroru psychologicznego serialjest thrillerem, który w oryginalny sposób łączy znane tematy i motywy z powieści Kinga oraz wątki pojawiające się w najbardziej kultowych i popularnych powieściach tego pisarza.Henry Matthew Deaver ( Andre Holland ) jest prawnikiem zajmującym się sprawami więźniów skazanych na karę śmierci. Przed laty wyjechał z Castle Rock, po tym jak mieszkańcy zaczęli podejrzewać, że przyczynił się do śmierci swojego adopcyjnego ojca. Powrócił jednak, by spełnić nieoczekiwaną prośbę. Na miejscu odnawia relacje z Molly Strand ( Melanie Lynskey ), sąsiadką z dzieciństwa posiadającą telepatyczne moce oraz z ekscentryczną matką Ruth Deaver ( Sissy Spacek ) obecnie cierpiącą na demencję i skrywającą mroczną tajemnicę miasteczka.Powodem przybycia Henryego do Castle Rock jest Dzieciak ( Bill Skarsgard ), więzień zakładu karnego Shawshank, gdzie był w sekrecie przetrzymywany przez 27 lat. Po uwolnieniu z podziemnego zbiornika, gdzie przebywał przez ten czas, zażądał spotkania właśnie z Henrym. Kiedy do niego doszło, zdradził zaskoczonemu prawnikowi, że jest jego przybyłym z alternatywnej rzeczywistości synemspotykają się bohaterowie i koszmary z najpopularniejszych powieści i opowiadań króla horroru Stephena Kinga , jednego z najpoczytniejszych i najczęściej ekranizowanych pisarzy w historii. Stworzony przez Sama Shawa Dustina Thomasona serial został wyprodukowany przez J.J. Abramsa ) oraz samego Stephena Kinga Premiera serialumiała miejsce latem 2018 roku. W Polsce serial można było oglądać w HBO. Produkcja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno widzów jak i krytyków.Niecały miesiąc po premierze, producenci zdradzili, że powstanie drugi sezon serialu. Premiera jeszcze w tym roku.